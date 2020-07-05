Korona virüs tedbirleri tiyatroda ele alındı

Uşak’ta özel bir tiyatro, 25 dakikalık ’Korona Virüs" adlı oyununu 70 bin fabrika işçisi için sergiledi. Korona virüs tedbirlerinin hayatımızdaki yerini anlatan oyunda maske takma, sosyal mesafe ve hijyen kurallarını sahneleyen ekip, hem güldürdü hem de ağlattı.

Uşak’ta Ege Tiyatrocular Birliği ve özel bir sanat atölyesi iş birliğiyle fabrikalarda işçilere tiyatro gösterimi yapıldı. Yeni normalleşmeyle birlikte yeniden seyircisine kavuşan tiyatro sahnesi fabrikalara taşındı. Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) faaliyet gösteren fabrikalarda "Korona Virüs" adlı oyun büyük beğeni topladı.

Tiyatro ofisinin genel sanat yönetmeni Metin Güler, pandemi sürecinde kendilerinin de etkinliklerde faydalarının olmasının istediklerini belirterek, “Çok önemli bir pandemi süreci geçiriyoruz. Biz de bu pandemi sürecine sanatçılar olarak neler yapabiliriz diye düşündüğünüzde, insanları belki biraz daha bilinçlendirebiliriz ve tiyatronun drama gücünden faydalanarak belki de bunu dramatize edebiliriz diye düşünüyoruz” dedi.

