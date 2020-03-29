YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Korona virüs tedbirleri üst seviyeye çıkarıldı

Korona virüs tedbirleri üst seviyeye çıkarıldı

MALATYA HABERLERİ  | 29.03.2020 15:55 | Son Güncelleme

Korona virüse karşı Malatya’da tedbirler en üst seviyeye çıkarıldı.

Korona virüse karşı Malatya’da tedbirler en üst seviyeye çıkarıldı. Malatya Büyükşehir Belediyesi toplum sağlığını koruyabilmek için 7-24 çalışmalarına devam ediyor.
Tedbirler kapsamında, kent merkezinde bulunan Yeni Cami’ye ait tuvalet ve lavabolar temizlenerek, dezenfekte edildi. Malatya halkının yaş sebze ve meyve ihtiyacını karşılayan Hal Binası da baştan aşağı temizlenip, dezenfekte edildi. Hayvan Pazarı da yine aynı uygulamaya tabi tutularak baştan aşağı temizlenip, dezenfekte edildi.
Toplumun hemen hemen her gün kullanmak zorunda olduğu mekanları günlük temizleyip, dezenfekte eden Büyükşehir Belediyesi, koruyucu tedbirleri Malatya geneline yaymış durumda.
Cadde, sokak, park, bahçe, tuvaletler, toplu ulaşım araçları, otogarlar, otobüs durakları günlük temizlenip, dezenfekte ediliyor.
Bu arada, vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması hususunda Malatya Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Esenlik Marketler evlere servis hizmetini sürdürüyor. Esenlik Şirketi bünyesinde bulunan marketlerde eldivenli alış-veriş uygulaması başlatıldı. Yine marketlerde sebze ve meyveler gıda poşetlerine sarılarak önceden hazırlanıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İstanbul’da koronavirüs vakasına giden sağlık ekibine dehşeti yaşattılarİstanbul’da koronavirüs vakasına giden sağlık ekibine dehşeti yaşattılar
Maskeli nikah dönemi!Maskeli nikah dönemi!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer'den koronavirüs açıklaması:

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer'den koronavirüs açıklaması:

Çaresiz kadının yardımına Tepebaşı Kaymakamlığı yetişti

Çaresiz kadının yardımına Tepebaşı Kaymakamlığı yetişti

Kayseri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer:

Kayseri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer:

BUDO seferleri Kovid-19 tedbirleri kapsamında durduruldu

BUDO seferleri Kovid-19 tedbirleri kapsamında durduruldu

Mersin’de iş kazası: 1 yaralı

Mersin’de iş kazası: 1 yaralı

10 bin öğrenciye ‘uzaktan eğitim’

10 bin öğrenciye ‘uzaktan eğitim’

Malatya Namaz Vakitleri 29 Mart Pazar

İmsak
04:46
Sabah
06:09
Öğle
12:37
İkindi
16:08
Akşam
18:54
Yatsı
20:11

Malatya Nöbetçi Eczaneler29 Mart Pazar

Aslı Eczanesi
Merkez
Betül Eczanesi
Merkez
Karakaş Eczanesi
Merkez
Malatya Eczanesi
Merkez
Öztürk Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Korona virüs için sosyal medya uyarısı

Korona virüs için sosyal medya uyarısı

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

Yeni Malatyaspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Yeni Malatyaspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Malatya’daki otobüslerde dezenfekte çalışması

Malatya’daki otobüslerde dezenfekte çalışması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.