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Korona virüs tedbirleri video konferansla görüşüldü

MANİSA HABERLERİ  | 23.03.2020 17:58 | Son Güncelleme

Manisa Valisi Ahmet Deniz, video konferans yöntemi ile kaymakamlarla yaptığı toplantıda, korona virüsüne karşı alınan tedbirlerin uygulanması ve Vefa Sosyal Destek Gruplarının çalışmaları hakkında bilgi aldı.Valilik Brifing Salonu’nda Vali Ahmet Deniz başkanlığında video konferans yöntemi ile Kaymakamlarla gerçekleştirilen toplantıya, Vali Yardımcıları H.

Korona virüs tedbirleri video konferansla görüşüldü

Manisa Valisi Ahmet Deniz, video konferans yöntemi ile kaymakamlarla yaptığı toplantıda, korona virüsüne karşı alınan tedbirlerin uygulanması ve Vefa Sosyal Destek Gruplarının çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Valilik Brifing Salonu’nda Vali Ahmet Deniz başkanlığında video konferans yöntemi ile Kaymakamlarla gerçekleştirilen toplantıya, Vali Yardımcıları H. Volkan Köksal ve Ünal Çakıcı ile 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Ali Dedeler de katıldı. Toplantıda, Koronavirüsüne (Covid-19) karşı alınan tedbirlerin uygulanması ve Valilik koordinesinde tüm ilçelerde Kaymakamlar başkanlığında oluşturulan Vefa Sosyal Destek Gruplarının çalışmaları değerlendirildi.
Yaptığı açıklamada vatandaşların, paniğe kapılmadan virüsün yayılmasını önlemek amacıyla alınan kararlara uymasını isteyen Vali Deniz, “Salgının başladığı ilk andan itibaren devletimiz tedbirlerini sıkı tuttu ancak buna rağmen tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de vakalar görüldü. Devletimiz tüm kurumları ile gerekli tedbirleri alıyor, başta sağlık personelimiz olmak üzere ilgili birimler mesai saati gözetmeksizin çalışıyor. Bu süreçte vatandaşlarımız da gerekli hassasiyeti göstererek, zorunlu olmadıkça sokağa çıkmaz ve sosyal mesafeyi koruyarak alınan tüm tedbir kararlarına uyarsa bu salgının ülkemizde yayılmasını engelleriz” dedi.

Vefa Sosyal Destek Grupları görev başında
Vali Deniz, korona virüsün Türkiye’de yayılmasını önlemek amacıyla alınan kararlar doğrultusunda, 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlardan dışarıya çıkmalarına yasaklama/kısıtlama getirilen ve ihtiyaçlarını karşılayacak kimsesi bulunmayanların mağduriyet yaşamaması ve temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla tüm ilçelerde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Gruplarının sahada aktif olarak görev yapmaya başladığını belirtti. 112’yi aramaları durumunda bu vatandaşların temel ihtiyaçlarının görevli personel tarafından karşılanacağını da söyleyen Vali Deniz, “Ülke olarak birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde bu günleri de atlatacağız” dedi.

Korona virüs tedbirleri video konferansla görüşüldü

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