Korona virüs tedbirleri video konferansla görüşüldü

Manisa Valisi Ahmet Deniz, video konferans yöntemi ile kaymakamlarla yaptığı toplantıda, korona virüsüne karşı alınan tedbirlerin uygulanması ve Vefa Sosyal Destek Gruplarının çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Valilik Brifing Salonu’nda Vali Ahmet Deniz başkanlığında video konferans yöntemi ile Kaymakamlarla gerçekleştirilen toplantıya, Vali Yardımcıları H. Volkan Köksal ve Ünal Çakıcı ile 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Ali Dedeler de katıldı. Toplantıda, Koronavirüsüne (Covid-19) karşı alınan tedbirlerin uygulanması ve Valilik koordinesinde tüm ilçelerde Kaymakamlar başkanlığında oluşturulan Vefa Sosyal Destek Gruplarının çalışmaları değerlendirildi.

Yaptığı açıklamada vatandaşların, paniğe kapılmadan virüsün yayılmasını önlemek amacıyla alınan kararlara uymasını isteyen Vali Deniz, “Salgının başladığı ilk andan itibaren devletimiz tedbirlerini sıkı tuttu ancak buna rağmen tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de vakalar görüldü. Devletimiz tüm kurumları ile gerekli tedbirleri alıyor, başta sağlık personelimiz olmak üzere ilgili birimler mesai saati gözetmeksizin çalışıyor. Bu süreçte vatandaşlarımız da gerekli hassasiyeti göstererek, zorunlu olmadıkça sokağa çıkmaz ve sosyal mesafeyi koruyarak alınan tüm tedbir kararlarına uyarsa bu salgının ülkemizde yayılmasını engelleriz” dedi.