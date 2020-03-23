YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Elazığ
  4. Korona virüs tedbirlerine “Evde kalıyorum spor yapıyorum” videolarıyla destek

Korona virüs tedbirlerine “Evde kalıyorum spor yapıyorum” videolarıyla destek

ELAZIĞ HABERLERİ  | 23.03.2020 14:35 | Son Güncelleme

Elazığ’da korona virüsüne karşı alınan önlemler kapsamında profesyonel sporculardan gençlere kadar bir çok kişi "Evde kalıyorum spor yapıyorum" videosu paylaştı.Çin’de başlayıp dünyayı etkisine altına alan korona virüsüne karşı alınan önlemlere dikkat çekmek için uygulamalar yapılıyor.Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde de vatandaşların evlerde kalmasını amaçlayan çalışma yapıldı.

Elazığ’da korona virüsüne karşı alınan önlemler kapsamında profesyonel sporculardan gençlere kadar bir çok kişi "Evde kalıyorum spor yapıyorum" videosu paylaştı.
Çin’de başlayıp dünyayı etkisine altına alan korona virüsüne karşı alınan önlemlere dikkat çekmek için uygulamalar yapılıyor.Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde de vatandaşların evlerde kalmasını amaçlayan çalışma yapıldı. Çalışma kapsamında “Evde kalıyorum spor yapıyorum” adıyla milli sporcular ve gençler evlerinde spor yapabileceğini anlatan videolar paylaştı. Badminton Milli sporcusu Aliye Demirbağ ise “Ailesi ile birlikte bu zorlu süreçte sağlığını korumak için evde egzersizlerine devam ettiğini belirterek" video paylaştı.
Öteyandan Kadınlar Basketbol Süper Liginde de mücadele eden Elazığ İl Özel İdare Takımı’nın oyuncuları da çektikleri "Evinde kal Elazığ" videosunu paylaşarak dikkat çekti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Dünyanın en zengin ailesinin 10 yıl önceki raporda koronavirüsü birebir anlattığı ortaya çıktı Dünyanın en zengin ailesinin 10 yıl önceki raporda koronavirüsü birebir anlattığı ortaya çıktı
Deprem sonrası unutulmadılarDeprem sonrası unutulmadılar
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yasağa uyanların yardımına ekipler koştu

Yasağa uyanların yardımına ekipler koştu

Kuşadası’nda tek yön uygulamasında ilk kaza

Kuşadası’nda tek yön uygulamasında ilk kaza

Gaziantep'te Kovid-19'a karşı valilik öncülüğünde sosyal medya kampanyası başlatıldı

Gaziantep'te Kovid-19'a karşı valilik öncülüğünde sosyal medya kampanyası başlatıldı

Eskişehir Valiliğinden anlamlı mesaj

Eskişehir Valiliğinden anlamlı mesaj

Sakarya’da evden çıkmaması istenen vatandaşın ihtiyaçlarını polis karşılıyor

Sakarya’da evden çıkmaması istenen vatandaşın ihtiyaçlarını polis karşılıyor

Kuşadası’nda trafik kazası; 1 ölü

Kuşadası’nda trafik kazası; 1 ölü

Elazığ Namaz Vakitleri 23 Mart Pazartesi

İmsak
04:53
Sabah
06:15
Öğle
12:35
İkindi
16:02
Akşam
18:45
Yatsı
20:02

Elazığ Nöbetçi Eczaneler23 Mart Pazartesi

Aksın Eczanesi
Merkez
Beray Eczanesi
Merkez
Harput Eczanesi
Merkez
Miray Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Karakocan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Elazığ’da 17 yılda 13 baraj yapıldı

Elazığ’da 17 yılda 13 baraj yapıldı

Milletvekili Erol;"Çevre ve İmar Komisyonu incelemede bulunacak"

Milletvekili Erol;"Çevre ve İmar Komisyonu incelemede bulunacak"

Elazığ’da Keban Derneği kuruldu

Elazığ’da Keban Derneği kuruldu

Meteorolojiden 4 il için yağış uyarısı

Meteorolojiden 4 il için yağış uyarısı

Elazığ depremi "Koordinasyon Toplantısı"

Elazığ depremi "Koordinasyon Toplantısı"

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.