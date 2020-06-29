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Korona virüs tedbirlerine uymayan 311 kişiye 279 bin 900 TL ceza kesildi

DENİZLİ HABERLERİ  | 29.06.2020 18:15 | Son Güncelleme

Denizli’de korona virüs tedbirleri kapsamında YKS sınavında sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan ve maske takma kuralına uymayan 311 kişiye 279 bin 900 TL ceza kesildi.Denizli’de korona virüs salgını sebebiyle maske takma zorunluluğu olan iller içinde yer alıyor.

Denizli’de korona virüs tedbirleri kapsamında YKS sınavında sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan ve maske takma kuralına uymayan 311 kişiye 279 bin 900 TL ceza kesildi.
Denizli’de korona virüs salgını sebebiyle maske takma zorunluluğu olan iller içinde yer alıyor. Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent genelinde pandemi sebebiyle maske takma kuralına uymayan 214 kişiye 192 bin 600 TL para cezası kesti. Yüksek Öğretime Geçiş (YKS) sınavının uygulandığı hafta sonu belirli saatler arasında sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 97 kişiye 87 bin 300 TL para cezası kesildi.

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