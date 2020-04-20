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Korona virüs tedbirlerine uymayan 512 şahıs hakkında işlem yapıldı

DENİZLİ HABERLERİ  | 20.04.2020 16:29 | Son Güncelleme

Denizli’de korona virüs tedbirleri kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü son 1 hafta içerisinde 65 yaş üstü, 20 yaş altı ve sosyal mesafe kurallarına uymayan 512 şahıs hakkında işlem yapıldığını açıkladı.Denizli İl Emniyet Müdürlüğünden konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, korona virüs tedbirleri kapsamında alınan tedbirlerin uygulanması noktasında yoğun çaba gösterildiğikaydedildi.

Denizli’de korona virüs tedbirleri kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü son 1 hafta içerisinde 65 yaş üstü, 20 yaş altı ve sosyal mesafe kurallarına uymayan 512 şahıs hakkında işlem yapıldığını açıkladı.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğünden konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, korona virüs tedbirleri kapsamında alınan tedbirlerin uygulanması noktasında yoğun çaba gösterildiği

kaydedildi. Açıklamada tedbirler kapsamında sokağa çıkma yasağı olan 65 yaş üstü 87 kişiye 38 bin 802 TL, 20 yaş altı 334 şahsa 59 bin 118 TL ve sosyal mesafe kuralına uymayan 88 şahsa 93 bin 346 TL olmak üzere toplamda 625 bin 56 TL para cezası kesildiği ifade edildi.
Açıklamada ayrıca 20 yaş altı bir şahıs ile sosyal mesafe kuralına riayet etmeyen 2 şahıs hakkında da adli işlem yapıldığı aktarıldı.

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