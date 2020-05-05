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Korona virüs tedbirlerine uymayan işletmelere ceza yağdı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 05.05.2020 12:46 | Son Güncelleme

Gaziantep’te korona virüs salgını nedeniyle maske kullanılmayan, sosyal izolasyona uymayan, iş yeri giriş ve çıkışlarında ateş ölçümü yapmayan 11 iş yerineişlem yapıldı.Gaziantep’te korona virüs salgını tedbirleri kapsamında iş yeri ve market denetimleri devam ediyor.

Gaziantep’te korona virüs salgını nedeniyle maske kullanılmayan, sosyal izolasyona uymayan, iş yeri giriş ve çıkışlarında ateş ölçümü yapmayan 11 iş yerineişlem yapıldı.
Gaziantep’te korona virüs salgını tedbirleri kapsamında iş yeri ve market denetimleri devam ediyor. Kentte, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından bir günde 29 iş yerine denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde, maske kullanılmaması, sosyal izolasyona uyulmaması, iş yeri giriş ve çıkışlarında ateş ölçümü yapılmaması ve ateş ölçerin bulunmaması gibi nedenlerle 11 iş yerine işlem yapıldı.
Fahiş fiyatlara müsaade yok
Çalışmalar kapsamında fahiş fiyat artışı denetimleri de sürdürülüyor. Son bir haftada, Gaziantep Vergi Dairesi Başkanlığı ve Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığından görevlilerin de yer aldığı ekipler, gıda, yaş sebze-meyve, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, yumurta gibi ürünlerin satıldığı 73 iş yerine fahiş fiyat olup olmadığını tespit etmek amaçlı denetim gerçekleştirildi.
Denetimler sonucunda kurallara uymayan ve fahiş fiyat uygulaması yapan iş yerlerine işlem yapıldı.

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Eser Eczanesi
Sehitkamil
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Sehitkamil
Yancar Eczanesi
Sehitkamil
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