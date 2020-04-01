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Korona virüs tedbirlerine uymayan vatandaşlar yağmura yakalandı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 01.04.2020 18:16 | Son Güncelleme

Gaziantep’te akşam saatlerinde aniden bastıran şiddetli yağmur, korona virüs tedbirlerine uymayıp evlerinden çıkan vatandaşları hazırlıksız yakaladı.

Gaziantep’te akşam saatlerinde aniden bastıran şiddetli yağmur, korona virüs tedbirlerine uymayıp evlerinden çıkan vatandaşları hazırlıksız yakaladı. ’Evde Kal’mayan vatandaşlar yağmur nedeniyle sırılsıklam oldu.

Gaziantep kent merkezinde akşam saatlerinde bastıran şiddetli yağmur, vatandaşları ve araç sürücülerini hazırlıksız yakaladı. Günlerdir yetkililerin korona virüs salgını nedeniyle ’Evde Kal’ çağrısına uymayan vatandaşlar, yoğun yağışta ıslanmamak için sığınacak yer aradı. Bazı vatandaşlar yağış nedeniyle sırılsıklam olurken bazı vatandaşlar da saçak altlarına sığındı. Kısa süre etkili olan yağış yolları gole çevirirken, araç sürücüleri de zor anlar yaşadı.

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