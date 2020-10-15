Korona virüs tedbirlerine uymayanlara 112 bin lira ceza kesildi

Kastamonu’da korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında yapılan denetimde 97 kişiye 112 bin 200 lira idari para cezası uygulandı.

Kastamonu’da 8-14 Ekim tarihlerindeki denetimlerde maske takmayan 79, sosyal mesafeye uymayan 6, karantina ve izolasyon tedbirlerine uymayan 5, sigara yasağına uymayan 7 kişi hakkında idari işlem uygulandığı açıklandı. Denetimlerde ayrıca 97 kişiye 112 bin 20 lira idari para cezası uygulandığı, karantina ve izolasyon kurallarına uymayan 5 kişi hakkında ise TCK’nin 195. maddesi kapsamında suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

