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Korona virüs tedbirlerine uymayanlara 112 bin lira ceza kesildi

KASTAMONU HABERLERİ  | 15.10.2020 12:38 | Son Güncelleme

Kastamonu’da korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında yapılan denetimde 97 kişiye 112 bin 200 lira idari para cezası uygulandı.Kastamonu’da 8-14 Ekim tarihlerindeki denetimlerde maske takmayan 79, sosyal mesafeye uymayan 6, karantina ve izolasyon tedbirlerine uymayan 5, sigara yasağına uymayan 7 kişi hakkında idari işlem uygulandığı açıklandı.

Kastamonu’da korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında yapılan denetimde 97 kişiye 112 bin 200 lira idari para cezası uygulandı.
Kastamonu’da 8-14 Ekim tarihlerindeki denetimlerde maske takmayan 79, sosyal mesafeye uymayan 6, karantina ve izolasyon tedbirlerine uymayan 5, sigara yasağına uymayan 7 kişi hakkında idari işlem uygulandığı açıklandı. Denetimlerde ayrıca 97 kişiye 112 bin 20 lira idari para cezası uygulandığı, karantina ve izolasyon kurallarına uymayan 5 kişi hakkında ise TCK’nin 195. maddesi kapsamında suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

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