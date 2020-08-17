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Korona virüs tedbirlerine ve diğer kurallara uymayan 17 kişiye 42 bin 750 TL

DENİZLİ HABERLERİ  | 17.08.2020 17:58 | Son Güncelleme

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler son 1 hafta içerisinde yapmış olduğu ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 499 adres kontrolü gerçekleştirdi.Denetimler sırasında konsomatrislik yapan, kumar oynayan ve belgesiz masözlük yaptığı tespit edilen toplam 17 kişiye sosyal mesafe kurallarından dolayı idari para cezası kesildi.Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ile Ahlak Büro Amirliği ekipleri 2 iş yerinde konsomatrislik yaptığı belirlenen 13 kadına sosyal mesafe kurallarından, 1 kahvehanede oyun oynandığı tespit edilerek 2 şahsa, 1 masaj salonunda 2 kişinin masöz kurs bitirme belgesi bulunmadığından dolayı cezai işlem uygulandı.

Korona virüs tedbirlerine ve diğer kurallara uymayan 17 kişiye 42 bin 750 TL

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler son 1 hafta içerisinde yapmış olduğu ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 499 adres kontrolü gerçekleştirdi.
Denetimler sırasında konsomatrislik yapan, kumar oynayan ve belgesiz masözlük yaptığı tespit edilen toplam 17 kişiye sosyal mesafe kurallarından dolayı idari para cezası kesildi.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ile Ahlak Büro Amirliği ekipleri 2 iş yerinde konsomatrislik yaptığı belirlenen 13 kadına sosyal mesafe kurallarından, 1 kahvehanede oyun oynandığı tespit edilerek 2 şahsa, 1 masaj salonunda 2 kişinin masöz kurs bitirme belgesi bulunmadığından dolayı cezai işlem uygulandı. 13 konsomatris kadına sosyal mesafe kurallarını ihlal etmekten ve gerekli cezai işlemler doğrultusunda 40 bin 950 TL, kahvehanede oyun oynayan 2 şahsa bin 800 TL, kurs bitirme belgesi bulunmayan 2 masöze ise tutanak tanzim edildiği belirtildi.
Öte yandan, 8 ayrı adreste 121 apart dairesi kontrol edildiği bildirildi. Denetimler sonucunda toplamda 17 şahsa korona virüs kurallarını ihlal etmekten ve diğer kurallara ihlalden toplamda 42 bin 750 TL idari para cezası kesildiği belirtildi.

Korona virüs tedbirlerine ve diğer kurallara uymayan 17 kişiye 42 bin 750 TL

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