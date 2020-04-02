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Korona virüs tedbirlerini hiçe sayanlara ceza yağdı

MANİSA HABERLERİ  | 02.04.2020 20:26 | Son Güncelleme

Korona virüsün yayılmasını önlemek amacıyla alınan kararlara uymayarak Manisa’da piknik yapan 21 kişiye ve kapasitesinin yüzde 50’si üzerinde yolcu taşıyan araç ve yolculara idari yaptırım işlemi uygulandı.Manisa Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından korona virüsün Manisa’da yayılmasını önlemek amacıyla alınan karar ve yasaklara uymayanlara kolluk kuvvetleri tarafından idari yaptırım işlemi uygulanmaya devam ediyor.

Korona virüsün yayılmasını önlemek amacıyla alınan kararlara uymayarak Manisa’da piknik yapan 21 kişiye ve kapasitesinin yüzde 50’si üzerinde yolcu taşıyan araç ve yolculara idari yaptırım işlemi uygulandı.
Manisa Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından korona virüsün Manisa’da yayılmasını önlemek amacıyla alınan karar ve yasaklara uymayanlara kolluk kuvvetleri tarafından idari yaptırım işlemi uygulanmaya devam ediyor. 1 Nisan 2020 günü, Spil yolu üzerinde piknik yapan 8, Manisa Kalesi civarında ateş yakarak piknik yapan 10 ve Ağlayan Kaya mevkiinde piknik yapan 3 kişiye İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına muhalefetten kişi başı 3 bin 150 TL olmak üzere toplam 66 bin 150 TL idari yaptırım uygulandı. Ayrıca Gölmarmara İlçesinde Emniyet görevlilerince yapılan yol denetimlerinde fazla yolcu taşıdığı tespit edilen bir araca ve içerisindeki 10 yolcuya idari yaptırım işlemi uygulandı.

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