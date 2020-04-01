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Korona virüs tedbirlerini İl Emniyet Müdürü ve İl Jandarma Komutanı yerinde incelendi

ERZURUM HABERLERİ  | 01.04.2020 19:14 | Son Güncelleme

Erzurum’da korona virüsü salgını nedeniyle il giriş ve çıkış kontrol noktalarında alınan önlemleri Erzurum İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan ve İl Jandarma Komutanı Ali Gemalmaz, polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamaları yerinde inceledi.Şehre giriş ve çıkış yapmadan önce kontrol noktasında ekipler tarafından durdurulan vatandaşların ilk önce ateşleri ölçüldü.

Erzurum’da korona virüsü salgını nedeniyle il giriş ve çıkış kontrol noktalarında alınan önlemleri Erzurum İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan ve İl Jandarma Komutanı Ali Gemalmaz, polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamaları yerinde inceledi.
Şehre giriş ve çıkış yapmadan önce kontrol noktasında ekipler tarafından durdurulan vatandaşların ilk önce ateşleri ölçüldü. Daha sonrasında ekipler tarafından vatandaşlar, salgın kontrol altına alınana kadar evden çıkmamaları konusunda uyarıldı.
Son olarak Erzurum İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan ve İl Jandarma Komutanı Ali Gemalmaz, Erzurumlu vatandaşlara sağlıkları için evde kalmaları konusunda uyarılarda bulundu.
Ateşi normal değerlerde olan vatandaşlar kontrol edildikten sonra geçişlere devam etti.

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