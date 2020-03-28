YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Korona virüs testi pozitif çıkan hastanın temas kurduğu yakınları evde karantina altına alındı

Korona virüs testi pozitif çıkan hastanın temas kurduğu yakınları evde karantina altına alındı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 28.03.2020 17:39 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde bir kişide korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından temas kurduğu yakınları evde karantina altına alındı.Zonguldak’ın Devrek ilçesi Velibeyler köyünde bir kişi üzerinde yapılan test uygulamasında sonuç pozitif çıkmasıyla hastanın temas kurduğu yakınları evde karantina altına alındı.Köy Muhtarı Celal Kiren, "Evet köyümüz nüfusuna kayıtlı bir vatandaşın sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede testleri pozitif çıktı.

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde bir kişide korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından temas kurduğu yakınları evde karantina altına alındı.
Zonguldak’ın Devrek ilçesi Velibeyler köyünde bir kişi üzerinde yapılan test uygulamasında sonuç pozitif çıkmasıyla hastanın temas kurduğu yakınları evde karantina altına alındı.
Köy Muhtarı Celal Kiren, "Evet köyümüz nüfusuna kayıtlı bir vatandaşın sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede testleri pozitif çıktı. Bu vatandaş zaten Devrek Devlet Hastanesinde başka bir rahatsızlıktan dolayı tedavi görüyordu. Hastanın şikayetlerinin artması üzerine yapılan testlerde sonuç pozitif çıktı. Hasta ile temas halinde bulunan yakınları evde karantina altına alındılar. Köyümüzün tümünün karantina altına alındığı doğru değildir” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Uzmanı uyardı! İşte kullanılıp yere atılan maske ve eldivenlerdeki büyük tehlikeUzmanı uyardı! İşte kullanılıp yere atılan maske ve eldivenlerdeki büyük tehlike
Zonguldak'ta Özgecan'ın Öldürülmesi Protesto EdildiZonguldak'ta Özgecan'ın Öldürülmesi Protesto Edildi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Ankara'da, fatura işlemleriyle ilgili flaş karar

Ankara'da, fatura işlemleriyle ilgili flaş karar

Ahıska Türkü 300 doktor korona virüs için göreve hazır

Ahıska Türkü 300 doktor korona virüs için göreve hazır

Adıyaman’da yeni yaptırım kararları uygulanacak

Adıyaman’da yeni yaptırım kararları uygulanacak

DPÜ Emet Meslek Yüksekokulu’na yeni bölüm

DPÜ Emet Meslek Yüksekokulu’na yeni bölüm

Emet, yaşlılar için seferber

Emet, yaşlılar için seferber

Edremit’te korona virüs kapsamında sahil bandı ve mesire alanları gözetim altında

Edremit’te korona virüs kapsamında sahil bandı ve mesire alanları gözetim altında

Zonguldak Namaz Vakitleri 28 Mart Cumartesi

İmsak
05:08
Sabah
06:36
Öğle
13:03
İkindi
16:33
Akşam
19:20
Yatsı
20:42

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler28 Mart Cumartesi

Aslıyıldız Eczanesi
Merkez
Müge Eczanesi
Merkez
Gülden Eczanesi
Merkez
Yeditepe Eczanesi
Merkez
Bozkurt Eczanesi
Merkez
Okay Ayçiçek Eczanesi
Merkez
Alaplı Eczanesi
Alapli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Zabıtadan dezenfektan, maske ve kolonya denetimi

Zabıtadan dezenfektan, maske ve kolonya denetimi

Zonguldak’ı Samsun il müsabakalarında temsil edecekler

Zonguldak’ı Samsun il müsabakalarında temsil edecekler

Alaplı'da Gübre Ve Mazot Desteği Uyarısı

Alaplı'da Gübre Ve Mazot Desteği Uyarısı

Kdz. Ereğli Su Altı Arama Kurtarma Ekibine Eğitim

Kdz. Ereğli Su Altı Arama Kurtarma Ekibine Eğitim

Evi Soyulan Vatandaştan Sokak Lambası İsteği

Evi Soyulan Vatandaştan Sokak Lambası İsteği

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.