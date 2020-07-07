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Korona virüs vakası olmayan ilçede jandarma komutanına ödül

KONYA HABERLERİ  | 07.07.2020 13:14 | Son Güncelleme

Konya’nın pandemi sürecinde hiç vaka bulunmayan ilçelerinden birisi olan Derebucak’ta, ilçe jandarma komutanı kaymakamlık tarafından sürece olan önemli katkılarından dolayı başarı belgesiyle ödüllendirildi.Derebucak İlçesi Kaymakamı Coşkun Doğan, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Kadir Kaya’yı korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele döneminde aktif bir şekilde rol alarak ilçe genelinde vaka görülmemesinde gösterdiği önemli katkılardan dolayı başarı belgesiyle ödüllendirdi.

Korona virüs vakası olmayan ilçede jandarma komutanına ödül

Konya’nın pandemi sürecinde hiç vaka bulunmayan ilçelerinden birisi olan Derebucak’ta, ilçe jandarma komutanı kaymakamlık tarafından sürece olan önemli katkılarından dolayı başarı belgesiyle ödüllendirildi.
Derebucak İlçesi Kaymakamı Coşkun Doğan, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Kadir Kaya’yı korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele döneminde aktif bir şekilde rol alarak ilçe genelinde vaka görülmemesinde gösterdiği önemli katkılardan dolayı başarı belgesiyle ödüllendirdi. Kaymakam Doğan, Kaymakamlık makamında İlçe Jandarma Komutanı Kaya’yı kabul etti. Kaya’yı tebrik ederek başarılarının devamını dileyen Kaymakam Doğan, belgesini verdi.

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