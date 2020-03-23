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Korona virüs yasağına uymayan 65 yaş üstü 5 kişiye para cezası uygulandı

KARS HABERLERİ  | 23.03.2020 15:00 | Son Güncelleme

Kağızman’da İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan 65 yaş üstü kişiler ve kronik hastaların sokağa çıkmama uyarılarını dikkate almayan 5 kişiye para cezası uygulandı.Kağızman İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin sokaklarda korona virüsünü önlemek amacıyla evde kal anonsunu dikkate almayarak sokağa çıkan 65 beş yaş üstü 5 kişiye ve açık olan bir internet kefeye 392 TL para cezası uygulandı.Kağızman İlçe Emniyet Müdürü Erkan Sönmez, “Amacımız özelikle yardıma muhtaç kimsesi olmayan ve bu nedenle durumun ciddiyetini henüz anlamamış yaşlı vatandaşlarımıza ulaşarak bilgi vermek ve ihtiyaçlarını gidermek.

Kağızman’da İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan 65 yaş üstü kişiler ve kronik hastaların sokağa çıkmama uyarılarını dikkate almayan 5 kişiye para cezası uygulandı.
Kağızman İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin sokaklarda korona virüsünü önlemek amacıyla evde kal anonsunu dikkate almayarak sokağa çıkan 65 beş yaş üstü 5 kişiye ve açık olan bir internet kefeye 392 TL para cezası uygulandı.
Kağızman İlçe Emniyet Müdürü Erkan Sönmez, “Amacımız özelikle yardıma muhtaç kimsesi olmayan ve bu nedenle durumun ciddiyetini henüz anlamamış yaşlı vatandaşlarımıza ulaşarak bilgi vermek ve ihtiyaçlarını gidermek. Aynı zamanda sokaktaki ekiplerimizle ilçe halkının tamamına hastalığın ciddiyetini ve kurallarını aktarmak. Vatandaşlarımızdan ricamız kurallara uymaları ve kendi sağlıkları için mümkün mertebede evde kalmalarıdır” diye konuştu.

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