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Korona virüse karşı billboardlarda farkındalık çalışması

24.02.2021 15:17 | Son Güncelleme:
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Adapazarı Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından, korona virüs salgınına karşı Adapazarı merkezindeki billboardlarda ve sosyal medyada farkındalık çalışması yapıldı.

Adapazarı Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından, korona virüs salgınına karşı Adapazarı merkezindeki billboardlarda ve sosyal medyada farkındalık çalışması yapıldı. Başkan Mutlu Işıksu, “Adapazarlı hemşehrilerimizden salgın tedbirlerinde daha hassas ve daha dikkatli olmalarını istirham ediyoruz. Yarınımızı unutmadan, hemen bugün, maskemizi, temizliğimizi, hayatımızı ve sevdiklerimizi yarım bırakmayalım” dedi.
Korona virüs salgınının ülkemizde etkisini gösterdiği ilk günden itibaren her alandaki faaliyetlerini gayretle sürdüren Adapazarı Belediyesi, salgına karşı farkındalık çalışmalarını devam ettiriyor. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından “Yarını Unutma Yarım Bırakma” sloganıyla yayımlanan çalışmalar, şehir merkezindeki birçok billboardda ve Adapazarı Belediyesi kurumsal sosyal medya hesaplarında yer aldı.
Adapazarı Belediyesi’nin salgına karşı mücadelede önemli çalışmalar yaptığını vurgulayan Başkan Mutlu Işıksu, “Başta Sağlık Bakanlığımız olmak üzere tüm yetkili organlarımızın salgına karşı uyguladığı politikaları yerelde güçlü bir şekilde destekleyecek çalışmalarımızı sürdüreceğiz. “Yarını Unutma Yarım Bırakma” sloganımızla çok kıymetli hemşehrilerimizden salgın tedbirlerinde daha hassas ve daha dikkatli olmalarını istirham ediyoruz. Yarınımızı unutmadan, bugün maskemizi, temizliğimizi, hayatımızı ve sevdiklerimizi yarım bırakmayalım” ifadelerini kullandı.

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