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Korona virüs’e karşı hafriyatlı çözüm

SİVAS HABERLERİ  | 30.04.2020 11:45 | Son Güncelleme

Sivas’ın Hafik İlçesinde korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında ilçe girişi Erzincan istikametinden gelen yola hafriyat dökülerek trafiğe katıldı.Sivas’ta korona virüs (Covid-19) salgınına karşı alınan tedbirler sıkı bir şekilde uygulamaya devam ediyor.

Korona virüs’e karşı hafriyatlı çözüm

Sivas’ın Hafik İlçesinde korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında ilçe girişi Erzincan istikametinden gelen yola hafriyat dökülerek trafiğe katıldı.
Sivas’ta korona virüs (Covid-19) salgınına karşı alınan tedbirler sıkı bir şekilde uygulamaya devam ediyor. Sivas’ın Hafik ilçesinde ilçeye giriş çıkış yapar tüm araçlar kontrol edilerek sürücülerin ve araçlarda bulunan yolcuların ateşi ölçülüyor. Erzincan ve Sivas istikametlerinden iki giriş ve çıkı bulanan ilçede, denetimlerin daha sağlıklı yapılabilmesi için ilçe girişi Erzincan istikametine gelen yola hafriyat dökülerek araç ulaşımına kapatıldı. Erzincan istikametine giden veya o istikametten gelen sürücüler geri dönerek Sivas istikametindeki ilçe girişini kullanmak zorunda kalıyor. Sürücüler, kendi sağlıkları için böyle bir tedbir alındığını belirtip, uygulamadan memnun olduklarını dile getirdi.

Korona virüs’e karşı hafriyatlı çözüm

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