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Korona virüse karşı TEBEV desteği

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 24.03.2020 17:47 | Son Güncelleme

Tepebaşı Belediyesi Evde Bakım Hizmetleri (TEBEV) bünyesindeki vatandaşların korona virüs tehlikesinden korunması için hizmetlerini genişletti.

Tepebaşı Belediyesi Evde Bakım Hizmetleri (TEBEV) bünyesindeki vatandaşların korona virüs tehlikesinden korunması için hizmetlerini genişletti. Vatandaşların evde kalması gereken süreçte TEBEV, eczane ve market-pazar alışverişlerini de yaparak teslim ediyor.
Tepebaşı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren TEBEV, dünya genelinde sağlık tehdidi haline gelen ve özellikle yaşlı vatandaşlar için tehlikeli olduğu ifade edilen Korona virüse karşı da vatandaşlara hizmet veriyor.
TEBEV ekipleri, kayıtlı vatandaşların yaşlılık ve Korona virüs dolayısıyla dışarı çıkmamaları için çalışıyor. Ekipler TEBEV bünyesindeki vatandaşların eczaneden ilaç alımları, market-pazar alışverişleri gibi ihtiyaçlarını da karşılayarak, kapıda teslim ediyor. TEBEV ayrıca vatandaşların evlerinde temizlik hizmeti sunmaya da devam ediyor.

TEBEV ile yüzler gülüyor
2012 yılı Mart ayında hizmet vermeye başlayan TEBEV, ihtiyaç sahibi vatandaşlara battaniyeden hastalar için üretilmiş özel yataklara, yürümeye yardımcı olan araçlardan mutfak araç gereçlerine kadar birçok konuda yardım sağlıyor. TEBEV, 65 yaş üstü yaşlılar, tedaviye yönlendirilmesi gereken mağdur hastalar, yalnız yaşayıp kendi bakımını sağlayamayanlar, engelliler, yatalak durumda olanlar, evde sağlık bakımına ihtiyaç duyan hastalar, sosyal güvencesi bulunmayanlar ve sağlık hizmetine ulaşamayan vatandaşlara yönelik hizmet veriyor.
Öte yandan vatandaşlar da TEBEV bünyesinde aldıkları hizmetlerden memnuniyetini belirterek Tepebaşı Belediyesi’ne teşekkürlerini iletti

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Tepebasi
Polen Eczanesi
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