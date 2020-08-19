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Korona virüse karşı uyarılar sürüyor

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 19.08.2020 16:27 | Son Güncelleme

Tepebaşı Belediyesi, Korona virüs ile mücadele çalışmaları kapsamında vatandaşları sosyal mesafe, maske ve hijyen konularında uyarmaya devam ederken, zabıta ekiplerinin iş yeri denetlemeleri de aralıksız şekilde sürüyor.Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Eskişehirlilere pandemi ile birlikte devam eden normalleşme sürecinde, tedbirlerin ihmal edilmemesi gerektiğini hatırlatıyor.

Tepebaşı Belediyesi, Korona virüs ile mücadele çalışmaları kapsamında vatandaşları sosyal mesafe, maske ve hijyen konularında uyarmaya devam ederken, zabıta ekiplerinin iş yeri denetlemeleri de aralıksız şekilde sürüyor.
Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Eskişehirlilere pandemi ile birlikte devam eden normalleşme sürecinde, tedbirlerin ihmal edilmemesi gerektiğini hatırlatıyor. Yaya yoğunluğunun yaşandığı noktalarda vatandaşları bilgilendiren ekipler, özellikle maske kullanımı ve sosyal mesafe gibi hususlarda uyarılarda bulunuyor. Kentte maske takma zorunluluğu olduğunu belirten Zabıta Müdürlüğü ekipleri, maske takmayan ya da yanlış şekilde takan vatandaşlara uyarıda bulunuyor. Ayrıca araçlardan yapılan anonslar ile de maske kullanımının önemi, sosyal mesafe ve hijyen kuralları hususlarına dikkat çekiliyor.
İş yeri denetimleri sürüyor
Öte yandan Zabıta Müdürlüğü ekipleri, emniyet güçleri ile ortaklaşa gerçekleştirilen iş yeri denetimlerini de sürdürüyor. İş yerlerinin belirlenen kural ve önlemlere uygunluğunu denetleyen ekipler, işletmelerin genelgelere uygunluğunu kontrol ediyor. Çalışmalar kapsamında hijyen kuralları, Korona virüs tedbirleri, sosyal mesafe şartları gibi hususlar titizlik ile inceleniyor.

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