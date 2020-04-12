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Korona virüse keman resitali

BALIKESİR HABERLERİ  | 12.04.2020 23:56 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, ailesinin geçimini restoranlarda keman çalarak kazanan bir müzisyen Korona virüsü salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağının sona ermesine saatler kala evinin balkonundan apartman sakinleri ve mahalleliye keman resitali verdi.Ayvalık merkez ve Cunda Adası’ndaki restoranlarda müşterilere keman çalarak evinin ekmeğini kazanan Hasan Cicin, Ayvalık’ta ikamet ettiği 150 Evler Mahallesi Şehitler Cami 2.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, ailesinin geçimini restoranlarda keman çalarak kazanan bir müzisyen Korona virüsü salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağının sona ermesine saatler kala evinin balkonundan apartman sakinleri ve mahalleliye keman resitali verdi.
Ayvalık merkez ve Cunda Adası’ndaki restoranlarda müşterilere keman çalarak evinin ekmeğini kazanan Hasan Cicin, Ayvalık’ta ikamet ettiği 150 Evler Mahallesi Şehitler Cami 2. Sokakta bulunan Işıl Apartmanı’nın balkonundan hem apartmanın hem de aynı sokakta bulunan ve balkonlara oturan mahalle sakinlerine hoş bir sürpriz yaptı.
Koronavirüs salgını nedeniyle 11 Mart’tan bu yana restoranların kapalı olması nedeniyle bir aydan fazladır eline almadığı kemanla balkona çıkan ve birbirinden güzel eserleri seslendiren genç müzisyen apartman ve mahalle sakinlerine yaklaşık bir saat süresince konser verdi.
Balkonlardaki dinleyicilerini kemanından çıkan melodilerle bazen duygusallaştıran, bazen de coşturan yetenekli kemancı, verdiği gönüllü konserinin ardından adeta alkış yağmuruna tutuldu.
Apartmanın 4. katından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Hasan Cicin, Korona virüs salgını nedeniyle herkes gibi kendisinin de ailesiyle birlikte evde olduğunu belirterek, "Herkese de bu zor günlerde evde kalmalarını tavsiye ediyorum. Bu salgın nedeniyle uzunca zamandır müzik yapamıyordum. Bugün kemanımı elime alıp, biraz prova yapmak istedim. Komşularımın da cesaretlendirmesiyle bu çalışmayı evimin içinden değil, balkondan yaptım. Onların da böylesi bir şeye ihtiyacı varmış. Böylece kendi çapımızda küçük bir eğlenti yapmış olduk" diye konuştu.

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