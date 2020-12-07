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Korona virüse rağmen 3 farklı eve kumar operasyonu

DENİZLİ HABERLERİ  | 07.12.2020 16:44 | Son Güncelleme

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, son 1 hafta da yapmış olduğu ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 769 farklı adreste denetim ve operasyon gerçekleştirildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, son 1 hafta da yapmış olduğu ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 769 farklı adreste denetim ve operasyon gerçekleştirildi. Üç farklı evde kumar oynandığını tespit eden polis ekipleri 8 şahsa idari para cezası uyguladı.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 30 Kasım ile 6 Aralık 2020 tarihleri arasında ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 769 farklı adreste denetim ve operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında 3 farklı evde kumar oynandığı tespit edilmesi üzerine yapılan kontrollerde ikamet içerisinde bulunan 8 şahsa kumar oynamaktan 9 bin 800 TL idari para cezası uygulandı. Denetimler kapsamında ise 1 masaj salonunda yapılan kontrollerde ise fuhuş olayına karıştığı tespit edilen 2 şahsa toplam bin 580 TL idari para cezası uygulandı.

Korona virüs tedbirlerine uymayan 32 şahsa 85 bin 50 TL idari para cezası
Polis ekipleri korona virüs tedbirleri kapsamında açık işyerlerinde yaptığı denetimlerde, 248 işyeri denetlendi. Denetimlerde 776 şahsın Genel Bilgi Toplama (GBT) ve Hayat Eve Sığar (HES) sorgulaması yapıldığı belirtildi. Denetlemeler sonucunda 18 şahsın karantina kurallarını ihlal ettiği tespit edilerek 56 bin 700 TL idari para cezası uygulandı. Denetimlerde 7 şahsa maske takmamaktan 6 bin 300 TL, 7 şahsa ise sosyal mesafe kurallarını ihlal etmekten 22 bin 50 TL olmak üzere toplamda 85 bin 50 TL idari para cezası uygulandığı açıklandı.

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