YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Korona virüse yakalanan personelle gıda paketi

Korona virüse yakalanan personelle gıda paketi

ADIYAMAN HABERLERİ  | 22.12.2020 16:35 | Son Güncelleme

Adıyaman Belediyesi, korona virüse yakalanarak karantinada bulunan personellerine içerisinde gıda ürünlerinin bulunduğu paket dağıttı.Korona virüsün Türkiye’de etkisini gösterdiği ilk günden bu yana aldığı tedbirlerle takdir toplayan Adıyaman Belediyesi, bu süreçte virüse yakalanarak karantinada bulunan personeliyle ilgilenmeyi de ihmal etmiyor.Paket dağıtımına katılarak karantina altındaki personeline geçmiş olsun dileklerinde bulunan Başkan Kılınç, “Dayanışma içerisinde olmamız gereken bir süreçten geçiyoruz.

Korona virüse yakalanan personelle gıda paketi

Adıyaman Belediyesi, korona virüse yakalanarak karantinada bulunan personellerine içerisinde gıda ürünlerinin bulunduğu paket dağıttı.
Korona virüsün Türkiye’de etkisini gösterdiği ilk günden bu yana aldığı tedbirlerle takdir toplayan Adıyaman Belediyesi, bu süreçte virüse yakalanarak karantinada bulunan personeliyle ilgilenmeyi de ihmal etmiyor.
Paket dağıtımına katılarak karantina altındaki personeline geçmiş olsun dileklerinde bulunan Başkan Kılınç, “Dayanışma içerisinde olmamız gereken bir süreçten geçiyoruz. Biz de, Adıyaman Belediyesi olarak bu süreç içerisinde korona virüse yakalanan mesai arkadaşlarımıza moral vermek amacıyla ziyaret edip, içerisinde sağlıklı gıda ürünlerinin bulunduğu paketleri hediye ediyoruz. İnşallah dünya olarak, ülke olarak en kısa zamanda, eskisi gibi sağlıklı ve güzel günlere erişiriz” diye konuştu.
Yapılan ziyaretten ve gıda paketlerinden dolayı çok mutlu olduklarını söyleyen personeller ise Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’a ilgisinden dolayı teşekkür etti.

Korona virüse yakalanan personelle gıda paketi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Hollywood yıldızı cinsiyet değiştirdi! İşte ameliyat sonrası ilk kare Hollywood yıldızı cinsiyet değiştirdi! İşte ameliyat sonrası ilk kare
Adıyaman'da soba zehirlenmesi! Adıyaman'da soba zehirlenmesi!

Adıyaman Namaz Vakitleri 22 Aralık Salı

İmsak
06:05
Sabah
07:32
Öğle
12:30
İkindi
14:58
Akşam
17:19
Yatsı
18:41

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler22 Aralık Salı

Baybatmaz Eczanesi
Merkez
Ertaş Eczanesi
Merkez
Huzur Eczanesi
Merkez
Taş Eczanesi
Besni
Lokman Eczanesi
Golbasi
Deniz Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.