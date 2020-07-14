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Korona virüsle mücadele eden kahraman doktorların nikahını Başkan Ensari kıydı

VAN HABERLERİ  | 14.07.2020 17:01 | Son Güncelleme

Van’ın Çaldıran ilçesinde görev yapan ve pandemi döneminde büyük fedakarlık göstererek vatandaşların gönlünde taht kuran doktorlar sade bir törenle dünya evine girdi.Çaldıran Devlet Hastanesinde İç Hastalıkları Uzmanı Doktor Neyran Şerbetçi ve Kadın Doğum Uzman Doktor Hakkı Şerbetçi, korona virüs sürecinde çalışmalarını aralıksız yürüterek düğünlerini iptal etmişlerdi.

Van’ın Çaldıran ilçesinde görev yapan ve pandemi döneminde büyük fedakarlık göstererek vatandaşların gönlünde taht kuran doktorlar sade bir törenle dünya evine girdi.
Çaldıran Devlet Hastanesinde İç Hastalıkları Uzmanı Doktor Neyran Şerbetçi ve Kadın Doğum Uzman Doktor Hakkı Şerbetçi, korona virüs sürecinde çalışmalarını aralıksız yürüterek düğünlerini iptal etmişlerdi. Sade bir törenle dünya evine giren çiftin nikahını ise Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari kıydı. Sosyal mesafenin uygulandığı nikah merasiminin ardından konuşan doktor çift, Çaldıran Devlet Hastanesinde uzman doktor olarak çalıştıklarını belirterek, “Korona virüs sürecinde yoğun şekilde çalışmaktayız. Pandemi döneminde çok hasta ile karşılaşıyoruz. Bu nedenle yakınlarımızı tehlikeye atabilecek kalabalık ortamlardan uzak tutmak adına düğün planlarımızı iptal ederek, sosyal mesafenin uygulandığı az kişinin katıldığı sade bir törenle dünya evine girdik. Evlenecek yeni çiftlere önerimiz, kalabalık organizasyonlardan uzak durmalarıdır. Yakınlarımızın üzülmemesi için Bakanlığımızın sunmuş olduğu önerilere uymalarıdır” dedi.
Belediye Başkanı Şefik Ensari de, hastanede görev yapan doktor çifte mutluluklar dileyerek, “Dünyada ve ülkemizde binlerce insanın hayatına neden olan pandemi sürecinde gece gündüz demeden çalışmalarını aralıksız yürüten ve halkımızın gönlünde taht kuran Şerbetçi çifti, korona virüs salgını nedeniyle düğün planlarını iptal ederek sade bir nikah için belediyemize müracaat ettiler. Hastalarla birebir temas halinde oldukları için topluma zarar vermemek adına düğün hayallerini gerçekleştiremeyen doktor çiftimiz, örnek teşkil edecek bir davranışta bulunmuşlardır. Pandeminin önüne geçmenin tek yolu, bu tür organizasyonlara dikkat etmekten geçer. Temennim Şerbetçi çiftinin yeni evlenecek çiftlere örnek olmasıdır” şeklinde konuştu.

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