YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Korona virüsten korunma toplantısı yapıldı

Korona virüsten korunma toplantısı yapıldı

MALATYA HABERLERİ  | 13.03.2020 17:44 | Son Güncelleme

Malatya’da, Korona virüsten korunmak için önleyici tedbirler toplantısı yapıldı.Çin’de başlayan ve dünya genelinde yaygınlaşan Korona virüs (COVID-19) ile ilgili gereken önleyici tedbirleri ve yapılması gereken çalışmaları belirlemek üzere Malatya Valiliği’nde toplantı düzenlenip, yapılacaklar ele alındı.Valilik Toplantı Salonunda, Vali Aydın Baruş başkanlığında düzenlenen ve Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, Vali Yardımcıları Ömer Sağlam, Güher Sinem Büyüknalçacı ile Resmi Kurum ve Kuruluşların Müdürlerinin katıldığı toplantıda, Sağlık Bakanlığı’nın ve Korona virüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda, bugüne kadar yapılan çalışmalar, alınan tedbirler ve bundan sonra alınması gereken ilave tedbirler gözden geçirildi.Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Aydın Baruş, “Dünyanın birçok ülkesinde meydana gelen Koronavirüs (COVID-19) salgını ile ilgili olarak ülkemizde alınacak tedbirler ve Sağlık Bakanlıklarımızın talimatları doğusunda ilimizde de alınması gereken tedbirler ve bu tedbirler kapsamında neler yapabileceğimizi daha ayrıntılı görüşmek üzere bu toplantıyı düzenledik.

Korona virüsten korunma toplantısı yapıldı

Malatya’da, Korona virüsten korunmak için önleyici tedbirler toplantısı yapıldı.
Çin’de başlayan ve dünya genelinde yaygınlaşan Korona virüs (COVID-19) ile ilgili gereken önleyici tedbirleri ve yapılması gereken çalışmaları belirlemek üzere Malatya Valiliği’nde toplantı düzenlenip, yapılacaklar ele alındı.
Valilik Toplantı Salonunda, Vali Aydın Baruş başkanlığında düzenlenen ve Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, Vali Yardımcıları Ömer Sağlam, Güher Sinem Büyüknalçacı ile Resmi Kurum ve Kuruluşların Müdürlerinin katıldığı toplantıda, Sağlık Bakanlığı’nın ve Korona virüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda, bugüne kadar yapılan çalışmalar, alınan tedbirler ve bundan sonra alınması gereken ilave tedbirler gözden geçirildi.
Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Aydın Baruş, “Dünyanın birçok ülkesinde meydana gelen Koronavirüs (COVID-19) salgını ile ilgili olarak ülkemizde alınacak tedbirler ve Sağlık Bakanlıklarımızın talimatları doğusunda ilimizde de alınması gereken tedbirler ve bu tedbirler kapsamında neler yapabileceğimizi daha ayrıntılı görüşmek üzere bu toplantıyı düzenledik. İl Sağlık Müdürlüğümüz tüm Kamu Kurumlarımıza Sağlık Bakanlığının ön gördüğü tedbirleri iletti. Kurumlarımızın bu küresel soruna karşı yapacağı mücadelede; eğitim ve hijyen, halkı bilgilendirme çalışmaları, toplu alan ve mekanların, toplu taşıma araçlarının, okulların, yurtların ve kamu kurumlarının temizliği konularında gerekli bilgilendirmelerin ve çalışmaların titizlikle devam edilmesi gerektiğini belirterek ilimizde bu kapsamda yürütülecek çalışmalar çerçevesinde gerekli tedbirleri almaya devam edeceğiz” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
Meral Akşener'den depremzedelere ziyaretMeral Akşener'den depremzedelere ziyaret

En Çok Okunan Yerel Haberler

Başkan Sebahattin Ceyhun: ’’Heyelan, mevcut yolumuza bir zarar vermemiştir’’

Başkan Sebahattin Ceyhun: ’’Heyelan, mevcut yolumuza bir zarar vermemiştir’’

Başkan Çalışkan: ’’Kooperatifler köprü görevi yapmaktadır’’

Başkan Çalışkan: ’’Kooperatifler köprü görevi yapmaktadır’’

Yeşilboğaz: "En kronik toplumsal sorun, çocuk istismarıdır"

Yeşilboğaz: "En kronik toplumsal sorun, çocuk istismarıdır"

KYK binasına gece yazılan Emet yazısı ilgi gördü

KYK binasına gece yazılan Emet yazısı ilgi gördü

Lisede Korona virüs için "Suya Sabuna Daha Çok Dokunalım" etkinliği

Lisede Korona virüs için "Suya Sabuna Daha Çok Dokunalım" etkinliği

Akdeniz zabıtasından fiyat artışlarına karşı denetim

Akdeniz zabıtasından fiyat artışlarına karşı denetim

Malatya Namaz Vakitleri 13 Mart Cuma

İmsak
05:13
Sabah
06:34
Öğle
12:41
İkindi
16:01
Akşam
18:39
Yatsı
19:54

Malatya Nöbetçi Eczaneler13 Mart Cuma

Akgün Eczanesi
Merkez
Aydın Eczanesi
Merkez
Can Eczanesi
Merkez
Deva Eczanesi
Merkez
Yiğit Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Malatya'da polisten uygulama noktasında sürücülere sucuk ekmek ikramı

Malatya'da polisten uygulama noktasında sürücülere sucuk ekmek ikramı

Malatya'da 506 mahalleye kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor

Malatya'da 506 mahalleye kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor

Yeşilyurt’ta karla mücadele çalışmaları sürüyor

Yeşilyurt’ta karla mücadele çalışmaları sürüyor

MHP’dan Başkan Çınar’a ziyaret

MHP’dan Başkan Çınar’a ziyaret

MHP’den Başkan Güder’e ziyaret

MHP’den Başkan Güder’e ziyaret

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.