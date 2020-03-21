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Korona virüsten korunmak için pazar esnafı ve vatandaşlara maske ve eldiven

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 21.03.2020 16:43 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi, tüm dünyayı kasıp kavuran ve Türkiye’de vaka sayısı giderek artan yeni tip korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında semt pazarlarında esnafa ve vatandaşlara eldiven ve maske dağıttı.

Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi, tüm dünyayı kasıp kavuran ve Türkiye’de vaka sayısı giderek artan yeni tip korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında semt pazarlarında esnafa ve vatandaşlara eldiven ve maske dağıttı. Belediye görevlileri çalışma sırasında esnafa ve vatandaşlara sık sık uyarılarda bulundu.
Yeni tip koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında çalışmalarını yoğun şekilde sürdüren Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi bu kez vatandaşların temel gıda ihtiyaçlarını karşıladığı semt pazarlarında maske ve eldiven dağıtarak vatandaşları salgına karşı uyardı. Belediye yöneticileri ve zabıta personeli, çalışma kapsamında pazar esnafı ve alışveriş yapan vatandaşlara maske ve eldiven dağıttı, hijyenik ve steril bir alışveriş için nelere dikkat etmeleri gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.
Pazar Derneği Başkanı Barış Taş, esnafa ve vatandaşlara yönelik dezenfekte çalışmalarından dolayı Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’na teşekkür etti. Taş, "Bağlar 1 Nolu Semt Pazar Derneği Başkanı Barış Taş, "Başkanımıza bize eldiven ve maske dağıttığı için teşekkür ederiz. Pazarcı arkadaşlarımız genelde belediyenin duyurularına ve uyarılarına uyuyorlar" dedi.
Bağlar Belediye Başkan Yardımcısı Ferit Tutşi, Başkan Hüseyin Beyoğlu’nun talimatı ile gerçekleştirdikleri çalışmaların başarılı bir şekilde devam ettiğini kaydetti. Maske ve eldiven dağıtma çalışmalarına katılan Belediye Başkan Yardımcısı Ferit Tutşi, "Başkanımız Hüseyin Beyoğlu’nun talimatı ile yaptığımız çalışmalarla vatandaşlarımızı virüs salgınına karşı bilinçlendirmeyi amaçlıyoruz. Halk sağlığı açısından her türlü çalışmayı yapıyoruz. Pazarlarımızda bugün eldiven ve maske dağıttık. Dezenfekte çalışmalarımızı sokaklarımızda, bankalarda, kamu kurumlarında, sağlık merkezlerimizde sürdürüyoruz. Bu işi ciddiye alıyoruz Bağlar belediyesi olarak da bu işin üstesinden geleceğiz. Belediye Başkanımız Hüseyin Beyoğlu bu konuyla ilgi tedbirleri almamız konusunda bize talimatları verdi. Bu doğrultuda her türlü çalışmayı yapıyoruz " diye konuştu.

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