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Korona virüsten korunmak isterken cildinize zarar vermeyin

DENİZLİ HABERLERİ  | 12.08.2020 15:22 | Son Güncelleme

Maske ve sık dezenfektan kullanımından dolayı oluşan cilt sorunlarını önlemenin yollarını ve dikkat edilmesi gerekenler konusunda uzmanlar uyarıda bulundu.Denizli Devlet Hastanesi Cildiye Uzmanı Dr.

Korona virüsten korunmak isterken cildinize zarar vermeyin

Maske ve sık dezenfektan kullanımından dolayı oluşan cilt sorunlarını önlemenin yollarını ve dikkat edilmesi gerekenler konusunda uzmanlar uyarıda bulundu.
Denizli Devlet Hastanesi Cildiye Uzmanı Dr. Nuran Aktekin korona virüsün neden olduğu, ülkemizle birlikte tüm dünyayı etkileyen pandeminin, tüm toplum kesimlerinde ve özellikle sağlık çalışanlarında bazı cilt sorunlarında artışa neden olduğunu dile getiren Cildiye Uzmanı Dr. Nuran Aktekin, “El egzaması, maske ve sık dezenfektan kullanımına bağlı yüzde kızarıklık, soyulma hatta yaralanma ya da yüzdeki aknelerde alevlenme yakınmaları ile dermatoloji polikliniğine başvuruların bu süreçte fazlalaştı” dedi.
Maske kullanmanın koronavirüs yayılımını azaltmada hayati öneme sahip olduğunu vurgulayan Uz. Dr. Aktekin, bazı önlemlerle maskeye bağlı deri reaksiyonlarının önlenebileceğini belirterek şu önerilerde bulundu, “Öncelikle maskeler yüze tam ve rahat oturmalı, ne sıkı ne de çok gevşek olmalıdır. Her iki durumda da elimizle sık sık düzeltmek zorunda kalacağımız için elimizden maskeye ve yüzümüze mikrop bulaştırabiliriz. Maske kumaşları naylon, polyester vb. suni ürünler değil, doğal, renkiz ve pamuklu kumaştan olmalıdır. Gün içinde ter nedeniyle nemlenen maskeleri değiştirmeliyiz. Yıkanabilen maske ise tercihen sıcak suyla, parfümsüz ve hipoallerjenik çamaşır deterjanı ile yıkanmalıdır. Maske takılan zamanlarda retinol ve salisilik asit gibi cildi soyan bakım ürünleri kullanılmamalı ve makyaj yapılmamalıdır. İlla ki yapılacaksa yağsız ürünlerle hafif bir makyaj olabilir. Yine maskenin altında kalan ve kuruyan dudaklarımızı saf vazelinle nemlendirebiliriz. Dezenfektanlar yüze uygulanmaz, dışarıdan eve geldiğimizde yüzümüzü parfümsüz, hafif bir yüz temizleyicisiyle yıkadıktan sonra seramid ve hiyaluronik asit gibi cildin ihtiyacı olan maddeleri içeren bir kremle nemlendirmeliyiz” şeklinde konuştu.
El egzamalarını azaltmak adına da uyarılarda bulunan Uz. Dr. Nuran Aktekin, “El yıkarken hafif non-alkali sabunlar kullanılması, el yıkanan suyun soğuk olması, ellerin yaklaşık 20 saniye yıkanması ve sabun artığı kalmayacak şekilde durulanmalı. Eldiven giymeden önce ellerin kuru olması ve hijyen aralarında uygun bir nemlendiriciyle nemlendirilmeli” diye konuştu.

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