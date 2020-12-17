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Korona virüsü atlatanlar, hayat kurtarmak Kızılay’a koşuyor

DÜZCE HABERLERİ  | 17.12.2020 11:11 | Son Güncelleme

Düzce’de Korona virüsü yenenler, hayat kurtarmak için Kızılay Kan Bağış merkezine giderek immün plazma bağışında bulunuyor.Dünyada ve Türkiye’de 1 buçuk milyondan fazla insanın hayatını kaybetmesine neden olan Covid-19 salgınında entübe olan insanların tedavilerinde kullanılmak için Kızılay, tedavi olan korona virüs hastalarından plazma bağışına almaya başladı.

Korona virüsü atlatanlar, hayat kurtarmak Kızılay’a koşuyor

Düzce’de Korona virüsü yenenler, hayat kurtarmak için Kızılay Kan Bağış merkezine giderek immün plazma bağışında bulunuyor.
Dünyada ve Türkiye’de 1 buçuk milyondan fazla insanın hayatını kaybetmesine neden olan Covid-19 salgınında entübe olan insanların tedavilerinde kullanılmak için Kızılay, tedavi olan korona virüs hastalarından plazma bağışına almaya başladı. Düzce Kan Bağış Merkezi de Türkiye’de plazma bağışı kabul eden 15 merkez arasında yerini alınca Düzce’de Korona virüs hastalığını atlatanlar, Kızılay Düzce Kan Bağış Merkezi’nin yolunu tutuyor. Korona virüs tedavisi gören hastaların hayatını kurtarmak için plazma bağışı yapıyorlar.

Korona virüsü atlatanlar, hayat kurtarmak Kızılay’a koşuyor

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