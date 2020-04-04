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Korona virüsü dilencileri yıldırmadı

SAMSUN HABERLERİ  | 04.04.2020 18:00 | Son Güncelleme

Samsun’un Bafra İlçesinde yapılan tüm ikazlara rağmen yabancı uyruklu dilenciler kucaklarında küçük çocuklarla kavşaklarda para toplamadan vazgeçmiyor.Türkiye’de yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Kovid-19 ile mücadelede kapsamında yeni tedbirler açıklamıştı.

Samsun’un Bafra İlçesinde yapılan tüm ikazlara rağmen yabancı uyruklu dilenciler kucaklarında küçük çocuklarla kavşaklarda para toplamadan vazgeçmiyor.
Türkiye’de yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Kovid-19 ile mücadelede kapsamında yeni tedbirler açıklamıştı. Virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında 20 yaş ve altındaki vatandaşlara da sokağa çıkma yasağı getirilmişti.
Samsun-Sinop karayolunda kavşakları mesken tutan yabancı uyruklu dilenciler, polis ve zabıta ekiplerinin tüm uyarılarına rağmen bir türlü vazgeçmiyorlar. Araç sürücüleri ise yasağa aldırmadan kucaklarında küçük çocuklarla kavşaklarda para toplayan dilenciler için önlem alınmasını istediler.

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