YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Korona virüsü elektronik piyasasını vurdu

Korona virüsü elektronik piyasasını vurdu

EDİRNE HABERLERİ  | 14.02.2020 09:45 | Son Güncelleme

Çin’in Wuhan kentinde başlayan ve kısa zamanda dünyanın birçok ülkesine sıçrayan korona virüsü, şiddetini artırmaya devam ediyor.

Çin’in Wuhan kentinde başlayan ve kısa zamanda dünyanın birçok ülkesine sıçrayan korona virüsü, şiddetini artırmaya devam ediyor. Virüs yayılması ihtimaline karşı Mart sonuna kadar ülkede okullar ve birçok kuruluşun yanında fabrikalar da kapatıldı. Fabrikaların kapatılması da Çin’in dünyaya ihraç ettiği elektronik ürünlere yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, Çin’den gelen birçok üründe üretim olmamasından dolayı elektronik ürünlerde de stok azalması yaşanıyor. Yeni ürün alamayan ithalatçı firmalar da ürün bulmakta zorluklar yaşadıklarından, maliyetlerini karşılamak için fiyatlarda artışa gidiyor. Bu artış da küçük esnafın aldığı ürünleri daha yüksek fiyattan almasına sebep oluyor.
İthalatçıların ellerindeki stokların azalmasından dolayı ürünlere son bir aydır zam yaptıklarını belirten esnaf İsmail Kılıçoğlu, "Fiyatlar bir öncekini tutmuyor” dedi. Kılıçoğlu ayrıca ithalatçı firmaların “Malumunuz üzere Çin’deki korona virüsünden dolayı Çin tatili şimdilik Mart ayının sonuna sarkmıştır, en iyi ihtimalle de bize yeni ürün gelmesi en az 2 ayı bulacaktır, belki de 3-4 ay. bununla birlikte biz de şirketin genel durumunu düşünmek zorundayız, istemeyerek de olsa elimizdeki ürünlere piyasa şartları ve Çin’deki durumu takip edip peyder pey zam yapmış olacağız” şeklinde mesajlar atıp fiyatların sürekli olarak arttığını ifade etti.
Elektronik ürünlere yüzde 10 ila 20 arası zam geldiğini söyleyen esnaf, “Telefon ekranı toptancıda 170 liraydı, aradan 2 gün geçtikten sonra bu sefer 200 lira olduğunu söyledi. Bir iki ay sonra elinde ürün kalmayacağını, sonra da sıkıntı yaşayacağımızı söylüyorlar. Aynı zamanda elimizdeki stokları değerlendirmemiz gerektiğini ve ucuza vermemiz gerektiği konusunda bizi uyarıyorlar. Gelecek günlerde daha farklı alacağımızı söylüyorlar” dedi.
Zamdan en çok hafıza kartı, ekran, batarya ve şarj aletlerinin etkilendiğini kaydeden Kılıçoğlu, zamlar karşısında müşteriye yeni fiyatı “ayakta kalmak için” yansıtmak zorunda olduklarını dile getirirken yine de müşteriyle orta bir yol bulabileceklerini de söyleyerek, “Müşteri de isyan ediyor, 3 lira farkla aldığım zaman 3 lirayı yansıtmak zorundayım, ama yine de müşteri ile diyaloğumuz farklı. Fiyatı fazla bulan müşteri başka yere gidiyor. Müşteriyi kırmamak için 3 liradan 5 liraya çıkan ürünü 4 liraya vermeye bakıyoruz” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Akılalmaz yöntem! Kameralara böyle yakalandıAkılalmaz yöntem! Kameralara böyle yakalandı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Engelli eşinin elini 20 yıldır bırakmadı

Engelli eşinin elini 20 yıldır bırakmadı

Amed Sportif Faaliyetler ile Sarıyer maçının saati değişti

Amed Sportif Faaliyetler ile Sarıyer maçının saati değişti

Konyaspor'da Göztepe maçı hazırlıkları

Konyaspor'da Göztepe maçı hazırlıkları

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

OSM’de, ‘Tük Sinemasının Ahvali’ isimli söyleyişi gerçekleşecek

OSM’de, ‘Tük Sinemasının Ahvali’ isimli söyleyişi gerçekleşecek

Eskişehir'de kavgayı ayırmaya çalışan kişiyi kazara öldüren gişe görevlisi yargılanıyor

Eskişehir'de kavgayı ayırmaya çalışan kişiyi kazara öldüren gişe görevlisi yargılanıyor

Edirne Namaz Vakitleri 14 Şubat Cuma

İmsak
06:38
Sabah
08:05
Öğle
13:33
İkindi
16:23
Akşam
18:51
Yatsı
20:12

Edirne Nöbetçi Eczaneler14 Şubat Cuma

Gölet Eczanesi
Merkez
Sözer Eczanesi
Merkez
Saygın Eczanesi
Enez
Derman Eczanesi
Havsa
Coşkun Eczanesi
Ipsala
Alkan Eczanesi
Kesan
Beyhan Eczanesi
Lalapasa
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Trakya Üniversitesi’nden depremzede öğrencilere yardım eli

Trakya Üniversitesi’nden depremzede öğrencilere yardım eli

Trakya Üniversitesi’nden ’Coronavirüs’ ile ilgili bilgilendirme toplantısı

Trakya Üniversitesi’nden ’Coronavirüs’ ile ilgili bilgilendirme toplantısı

Elektronik Denetleme Sistemi meclisten geçti

Elektronik Denetleme Sistemi meclisten geçti

Yunanistan'a kaçmaya hazırlanırken yakalanan DHKP/C şüphelisi tutuklandı

Yunanistan'a kaçmaya hazırlanırken yakalanan DHKP/C şüphelisi tutuklandı

Teknopark’ın duvarları modern sanatla süslendi

Teknopark’ın duvarları modern sanatla süslendi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.