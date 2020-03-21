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Korona virüsü kan bağışını azalttı

ORDU HABERLERİ  | 21.03.2020 15:32 | Son Güncelleme

Korona virüsü salgını ile birlikte kan bağış sayısının azaldığı açıklandı.Türk Kızılay Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi’nden yapılan açıklamada, korona virüs salgını ile kan bağışlarında düşüşler yaşandığı ve hastanelerde kan ihtiyaçlarının devam ettiği belirtildi.

Korona virüsü salgını ile birlikte kan bağış sayısının azaldığı açıklandı.
Türk Kızılay Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi’nden yapılan açıklamada, korona virüs salgını ile kan bağışlarında düşüşler yaşandığı ve hastanelerde kan ihtiyaçlarının devam ettiği belirtildi. Kan tedarikinin salgın sırasında dahi kesilmemesi gereken kritik sağlık hizmetlerinden olduğu belirtilen açıklamada, “Tahmin edileceği üzere kan bağışları oldukça azalmıştır. Hastanelerdeki elektif ameliyatlar ertelenmiş olsa da yine de kan ihtiyacı devam etmekte ve edecektir. Hastanelerimize bu süreçte sağlıklı bireylerimizin gitmemesi yönündeki tavsiyelere uyulmalıdır. Olağan hallerde olduğu gibi Türk Kızılayı, hastaneler dışında kan bağışlarını toplayacak ve bileşenleri hastanelere dağıtacaktır. Nitekim tüm kısıtlamalara rağmen mülki idarenin kan bağış araçlarımıza izin vermesinin sebebi de bu mecburiyettendir” denildi.
Salgının ilerleyen günlerinde kan bağışçılarına ulaşmanın daha da zorlaşacağı vurgulanan açıklamada, nitekim diğer ülkelerin salgının en yoğun olduğu dönemde ulusal kan bağışı çağrısına çıkmak mecburiyetinde kaldığına dikkat çekildi. Açıklamada, “Diğer ülke tecrübeleri de ilk önlem olarak salgın sürecine yeterli kan stoku ile girilmesinin önemini ortaya koymaktadır. Bir süre sonra gezici ekiplerimiz sahadan çekilecek ancak sabit kan bağışı noktalarımız hizmete devam edecektir. Daha önceden kan bağışında bulunmuş düzenli kan bağışçılarımız bu hizmet noktalarımıza telefonla veya SMS ile (ancak sınırlı sayıda bir gruba) çağrıla bilecektir” ifadeleri kullanıldı.
Açıklamanın devamında şöyle denildi:
“Eğer stoklar yeterli olmazsa , salgın durumuna rağmen Ulusal Kan Bağışı çağrısına çıkmak gerekebilecektir. Eğer önümüzdeki kısa periyotta yeterli bir kan stokuna ulaşırsak en az bir ay ulusal kan bağışı çağrısına çıkılması gerekmeyecektir. Eğer ulusal çağrıya çıkılacak olursa lütfen hastanelere değil, çağrı durumunda ilan edeceğimiz kan alma noktalarına gelmenizi rica ederiz. Umudumuz ve çabamız bu çağrıya gerek kalmaması yönündedir. Gerek mobil kan bağışı noktaları gerekse sabit kan bağışı noktalarımızda tüm hijyen tedbirleri alınmış, hem personelimizin sağlığı hem de halk sağlığı için gerekli tedbirler hayata geçirilmiştir. Kan bağış noktalarımızda kalabalıklara izin vermeden sırayla içeri alınmakta, girmeden önce ateş ölçümü yapılmaktadır.”

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