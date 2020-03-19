YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bilecik
  4. Korona virüsü nedeniyle çiftçi eğitimleri de ertelendi

Korona virüsü nedeniyle çiftçi eğitimleri de ertelendi

BİLECİK HABERLERİ  | 19.03.2020 12:51 | Son Güncelleme

Tüm dünyayı olduğu gibi Türkiye’de örülen Korona virüsü nedeniyle Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü tarafından hayvancılara verilecek olan eğitim ileri bir tarihe ertelendi.Konuı hakkında Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, yaptığı açıklamada, "Hayvanların nakilleri sırasında refahı ve korunması yönetmeliği kapsamında 26 Mart 2020 tarihinde yapılacak olan eğitim, Çin Halk Cumhuriyetinin Vuhan kentinde çıkan ve bir çok ülkeye yayılan Covıd-19 salgını nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir" dedi.

Korona virüsü nedeniyle çiftçi eğitimleri de ertelendi

Tüm dünyayı olduğu gibi Türkiye’de örülen Korona virüsü nedeniyle Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü tarafından hayvancılara verilecek olan eğitim ileri bir tarihe ertelendi.
Konuı hakkında Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, yaptığı açıklamada, "Hayvanların nakilleri sırasında refahı ve korunması yönetmeliği kapsamında 26 Mart 2020 tarihinde yapılacak olan eğitim, Çin Halk Cumhuriyetinin Vuhan kentinde çıkan ve bir çok ülkeye yayılan Covıd-19 salgını nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEROnu tanıyabildiniz mi?Onu tanıyabildiniz mi?
PARTNER Metroda çılgına çeviren görüntü! Metroda çılgına çeviren görüntü!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yüksekova’da birçok ev sular altında kaldı

Yüksekova’da birçok ev sular altında kaldı

Erdemli’de lokantalarda maske ve eldiven kullanımı yaygınlaşıyor

Erdemli’de lokantalarda maske ve eldiven kullanımı yaygınlaşıyor

Yenişehir’de virüse karşı sıkı tedbir

Yenişehir’de virüse karşı sıkı tedbir

Sultangazi’de dezenfekte çalışmaları aralıksız sürüyor

Sultangazi’de dezenfekte çalışmaları aralıksız sürüyor

Eyüpsultan sokak sokak temizlenip dezenfekte ediliyor

Eyüpsultan sokak sokak temizlenip dezenfekte ediliyor

Virüslere karşı "doğru ortam havası" koruma sağlıyor

Virüslere karşı "doğru ortam havası" koruma sağlıyor

Bilecik Namaz Vakitleri 19 Mart Perşembe

İmsak
05:34
Sabah
06:58
Öğle
13:13
İkindi
16:37
Akşam
19:18
Yatsı
20:36

Bilecik Nöbetçi Eczaneler19 Mart Perşembe

Bakkalcıoğlu Eczanesi
Bozuyuk
Cebeci Eczanesi
Golpazari
Osmaneli Eczanesi
Osmaneli
Hayat Eczanesi
Pazaryeri
Şehirli Eczanesi
Sogut
Dolunay Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Pelitözü Gölpark’a içkili mekan açıklamasına karar verildi

Pelitözü Gölpark’a içkili mekan açıklamasına karar verildi

Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasından "Teröre Lanet Konvoyu"

Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasından "Teröre Lanet Konvoyu"

332 konut için 2 bin 202 kişi başvuruda bulundu

332 konut için 2 bin 202 kişi başvuruda bulundu

Bilecikspor, 3 puanı 3 golle aldı

Bilecikspor, 3 puanı 3 golle aldı

Otomobil düz yolda takla attı: 2 yaralı

Otomobil düz yolda takla attı: 2 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.