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Korona virüsü nedeniyle iş yerleri kapanmıştı, büyükşehir mama dağıttı

İZMİR HABERLERİ  | 21.03.2020 16:26 | Son Güncelleme

İzmir Büyükşehir Belediyesi, sokaktaki hayvanların gıda ihtiyacını karşılayan işletmelerin korona virüsü nedeniyle hizmetine ara vermesi üzerine 11 merkez ilçede mama dağıtımına başladı.İzmir Büyükşehir Belediyesi, sokaktaki hayvanların gıda ihtiyacını karşılayan işletmelerin korona virüsü nedeniyle hizmete ara vermesi üzerine devreye girdi.

Korona virüsü nedeniyle iş yerleri kapanmıştı, büyükşehir mama dağıttı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, sokaktaki hayvanların gıda ihtiyacını karşılayan işletmelerin korona virüsü nedeniyle hizmetine ara vermesi üzerine 11 merkez ilçede mama dağıtımına başladı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, sokaktaki hayvanların gıda ihtiyacını karşılayan işletmelerin korona virüsü nedeniyle hizmete ara vermesi üzerine devreye girdi. Büyükşehir, 11 merkez ilçede sokak hayvanları için mama dağıtımına başladı. Dağıtım sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içinde süreceği ifade edildi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, merkez dışındaki ilçelerde sokakta yaşayan hayvanlara da korona virüsü nedeniyle mama dağıtımını sürdürmeyi hedefliyor.
Büyükşehir, kış aylarında sokakta yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için merkezin dışındaki 19 ilçede 70 ton kuru mama dağıtmıştı.

Korona virüsü nedeniyle iş yerleri kapanmıştı, büyükşehir mama dağıttı

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