Korona virüsü şakası yapan kişiye soruşturma

Samsun Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, ilçede korona virüsü (Kovid-19) vakası olmadığını, virüs olduğuna dair şaka yapan kişi hakkında ise hukuki süreç başlatıldığını açıkladı.

Kaymakam Cevdet Türkmen başkanlığında Bafra Öğretnevi’nde korona virüsü ile ilgili çalışmalar hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

“Bu şakası yapılacak bir şey değil”

Toplantıda konuşan Kaymakam Ertürkmen, "Hastanemizde toplam 8 şüpheli vakamız oldu. Hepsi negatif çıktı. Sadece bir hastamız şüpheli konumunda kalp rahatsızlığı da olduğu için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk oldu. Dün maalesef üzücü bir olay yaşandı. Bir vatandaş ’arkadaşım korona virüsü oldu’ diye şaka yaptı. Bu tür şeyler yanlış şeyler. Bununla ilgili gerekli tedbirleri alarak jandarma ekiplerimiz olaya müdahale etti. Bir kişiyi alarak adli süreci başlattı. Bu şakası yapılacak bir şey değil” dedi.

"Her türlü kötü senaryoya karşı hazırlıklıyız"

Kaymakam Cevdet Türkmen yaptığı konuşma ’da uyarılarda bulunarak kulaktan dolma bilgilere itibar edilmemesi gerektiğine dikkat çekerek, İlçe Sağlık Müdürü ile irtibat halinde olunmasını söyledi. Kaymakam Ertürkmen, “Umuma açık yerlerin denetimi üzerinde çok sıkı duruyoruz. Bize bildirilen yerler kon usunda ilçe hıfzıssıhha kurul kararlarımızı aldık. Restoran ve lokantalarımız dışında umuma açık yerler kapatıldı. Yalnız lokanta ve restoranlarda masaların arası 1 metre olmak şartı var. Dondurma satılan yerlerimizde paket servisi yapılacak ama oturulmayacak. Oto ve hayvan pazarlarını kapatma kararı aldık. Halı sahalarımız noktasında bir karar yoktu bugün itibarıyla hıfzıssıhha kurul kararıyla durdurma kararı aldık. Hastanemiz hazır, gerekli tatbikatlarımız yapıldı. Her türlü kötü senaryoya karşı hazırlıklıyız. Gerek acil durumda gerekse doktor ve personel noktasında hazırız. Bilgi kirliliği ve insanları paniğe sürükleyecek haberler bizim bu kriz dönemine yardımcı olmaz. Daha çok körükle gideriz üzerine. Korona virüsü yok diyemeyiz bir defa onun varlığını ön kabul olarak almamız ve tedbirlerini de ona göre almamız lazım. Bu aldığımız tedbirler boşuna değil. Sizlerin ve halkın desteğine ihtiyacımız var" diye konuştu.

Pazartesi itibarıyla Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan 36 fabrikanın ilaçlanacağını belirten Ertürkmen, "Şoförler Odamız da 500 aracı dezenfekte ettiklerini rapor ettiler. Şu anda olağanüstü bir durum yaşıyoruz" şeklinde konuştu.