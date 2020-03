Korona virüsü şöför esnafını da vurdu

Malatya Minibüs ve Umum Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce, şöför esnafın korona virüsü tedbirlerinden olumsuz etkilendiğini belirterek, “Bu noktada özellikle devletimizde büyük destek bekliyoruz” dedi.

Oda binasında yaptığı basın açıklamasında corona virüsü sonrası alınan tedbirler hakkında bilgi aktaran Malatya Minibüsçüler ve Umumi Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce,” Devletimiz tarafından corona virüs nedeniyle alınan önlemleri tümüyle destekliyoruz. Ülkemizde corona virüsü ile ilgili salgının hızla yayılması ile ilgili sağlık bakanlığımız tarafından alınan olağanüstü kararlar takdire şayandır. Öncelikle sağlık bakanımıza şahsım ve esnafların adına bir kez daha teşekkür ediyorum. Milletimiz, devletimiz ve sağlık Bakanımız ile gurur duyuyoruz. Özellikle umreden gelen on binlerce vatandaşımıza 5 yıldızlı otel konforunda hizmet sunulması devletimiz güçlüğünü göstermektedir. Özellikle son dönemde 65 yaş vatandaşlarımız ile ilgili sokağa çıkma yasağı ile birlikte ile birlikte ciddi tedbirler alınmıştır. Tüm minibüsü arkadaşlarımızın özellikle 65 yaş üstü vatandaşlarımıza yardımcı olma noktasında destek bekliyoruz. Siparişleri veya başka yardımları istedikleri takdirde bütün şoförlerimiz bu noktada 65 yaş üstü vatandaşlarımıza yardımcı olmaları gerektiğini dile getiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Virüsün ekonomik olarak en çok şöför esnafını etkilediğini dile getiren İncei” Özellikle corona virüs dolayısıyla gelirsiz kaldık, sosyal barışı ve ekonomik durumu yerle bir etmiştir. Bu durum virüsün sebep olacağı felaketten daha kötüdür. Ekonomik olarak minibüsçü esnafın, servisi esnafın, halk otobüsü esnafımız ekonomik olarak tamamen bitmiştir. Bankaları olan borçlarımız ödeyemiyoruz, SGK larımızı ödeyemiyoruz. Elektrik doğalgaz faturalarınızı ödeyemiyoruz. Hiçbir gelirimiz olmadığı için bizim tek gelirimiz toplu taşıma olduğu için, bu noktada özellikle devletimizin toplu taşımayı kullanmayın çağrısından sonra, Türkiye’deki tüm minibüs sektörleri halk otobüsleri taşımaları servisi taşımaları ekmeğe muhtaç olmuştur. Bu noktada özellikle devletimizin en büyük destek bekliyoruz” diye konuştu.

Açıklanan ekonomik paket içinde küçük esnafı kapsamadığını da dile getiren İnce,” Servisi otobüsü esnaflarımız borçlarını nasıl ödeyecek. Gelirlerini nasıl dengeleyecekler. Bununla ilgili büyük sıkıntılarımız var. Özellikle sonra da açıklanan ekonomik paket ile ilgili corona virüs ile ilgili küçük esnafı kapsamamaktadır. Bu tedbir bizi tamamen hayal kırıklığına uğrattı. Açıklanan paket büyük esnafları, büyük iş adamlarını, fabrikaları, kapsamaktadır. Küçük esnafımızı, şoför esnafımızı kapsamamaktadır. Ekonomik paket ile ilgili özellikle toplu taşıma esnafı ile ilgili özel bir ekonomik paket açıklaması devletimizden rica ediyoruz. Devletimiz şoför esnafı ile ilgili destek paketi açıklaması gerektiğini düşünüyoruz. Malatya esnafı olarak deprem zaten bizi bir kez vurmuştur. Arkasından Korona virüsü ile ekonomik olarak tamamen dibe vurduk. Malatya ve Elazığ esnafı için özel ekonomik paket açıklanmasına devletimizden bir kez daha rica ediyoruz. Her şeyimizi kaybedeceğiz. Cumhurbaşkanım bizleri tefecilerin insafına bırakmayın. Bizim hiçbir şeyimiz kalmayacak. Bu noktada biz sadece evimize ekmek götürmek derdindeyiz. Bizim devletimizden tek ricamız bizlere akaryakıt desteği vermesi ve diğer nokta da evimize ekmek götürecek bir güvence getirmesidir” şeklinde konuştu.

Milli Eğitim Müdürlüğünün öğretmenlerimizin ve okul müdürlerimizin, velilere okulların tatil olması dolayısıyla servisçilere ücret ödenmemesi noktasında talimat verildiğini bununda yanış olduğunu söyleyen İnce, sözlerine şeyle davam etti,” Biz bunu reddediyoruz. Esnaflarımızın ücretleri dokuz ay üzerinden ödenecektir. Buradan da tüm velilere çağrımızdır. Çünkü bizim yukarıda saydığımız tüm ödemelerimiz iptal edilmeli ki biz para almayalım. Özellikle şunu bir kez daha dile getirmek istiyorum. Biz servis araçlarımızı velilerimize ve öğrencilerimize dokuz ay üzerinden kiraya verdik. 9 ay içerisinde bir servisi esnaflarımız başka bir iş yapmıyor. Personel taşımıyoruz. Özel sektörden iş almıyoruz. Çünkü o öğrenciyi okula bırakmak zorundayız. Okuldan almak zorundayız. Bizim sadece bu noktadaki tek yapacağımız yüzde on indirim yaparak ücreti alacağız. Velilerde servis ücretlerini servisi esnaflarımıza tam olarak ödemek zorundadır. Yapacağı hiçbir şey yoktur. Bunu da tüm velilerimizin bilmesi gerektiğini istiyorum. Devletimizden bir diğer ricamız da servisi esnaflarımız ile ilgilidir. Minibüs, halk otobüsleri ile ilgili talepleriniz şunlardır. Öğretmenlerin Halk Bankası’nda ev kredileri erteleniyor. Esnafımızın sadece Halk Bankası’na borcu yoktur. Tüm bankalardaki tüm kredilerimizin bir yıl faizsiz olarak ertelenmesini rica ediyoruz. Çünkü bizler batıyoruz. Bizleri tefecilerin insafına bırakmayın. Bir kez daha bunu dile getirmek istiyorum. Taşımalı eğitim servis esnaflarımıza bu ücretleri 9 ay üzerinde ödeme yapmasına sadece akaryakıt giderini düşerek ödemelerini yapmalarını Dile getirmek istiyorum.

Toplu taşıma yapan esnafımıza corona virüsü tehlikesi geçinceye kadar destek verilmesi gerektiğini de ifade eden İnce,” Toplu taşıma esnafımıza, uçaklara, gemilere verilen ÖTV’siz akaryakıt desteğinin halk otobüsü esnafına minibüsü hesabına servisi esnafına, corona virüsünün tehlikesi gidene kadar mazot desteği verilmesini rica ediyoruz. Evde engelli rampa zorunluluğunun İptal edilmesini devletimizden rica ediyoruz. Araç yaşlarının uzatılmasını BAĞ-KUR SGK giderleri bir yıl ertelenmesini devletimizden rica ediyoruz. Halk otobüsü esnaflarımız özellikle corona virüsünden sonraki en büyük sorunumuz olan ücretsiz taşımalarının iptal edilmesine ve büyükşehir belediyesi tarafından karşılanması gerektiğini bir kez daha dile getirmek istiyorum” diye konuştu.



