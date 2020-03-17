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Korona virüsü tedbirleri artırılıyor

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 17.03.2020 13:52 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Muratlı Kaymakamlığınca korona virüsüyle ilgili alınacak tedbirlere ilişkin toplantı yapıldı.Muratlı Kaymakamı İsmail Altan Demirayak başkanlığında toplanan heyette daire amirleri ve İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Üyeleri yer aldı.

Korona virüsü tedbirleri artırılıyor

Tekirdağ’ın Muratlı Kaymakamlığınca korona virüsüyle ilgili alınacak tedbirlere ilişkin toplantı yapıldı.
Muratlı Kaymakamı İsmail Altan Demirayak başkanlığında toplanan heyette daire amirleri ve İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Üyeleri yer aldı. Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Cahit Karacı tarafından korona virüsünün çeşidi ve korunma yöntemlerine dair sunum yapıldı.
Alınacak tedbirler ise şöyle sıralandı:
"Kamu kurum ve kuruluşlarının, okulların dezenfekte edilmesi, otobüs terminali ve otogar binasının dezenfekte edilmesi, Genelge kapsamında kapanması gereken ticari işletmelerin ikinci bir emre kadar kapatılması, Çay ocakları ve pastanelerdeki masa sandalyelerin kaldırılması, yurt dışından gelenlerin gözetime alınarak takip edilmesi, Kurumlara el dezenfekteni temin edilmesi, özel banka ve iş yerlerine de dezenfektan konulması hususunda yönlendirme yapılması, 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin yıl dönümü programının iptaline karşın, sınırlı katılımla Hürriyet Meydanı’ndaki Atatürk büstüne çelenk sunma töreni yapılması."

Korona virüsü tedbirleri artırılıyor

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