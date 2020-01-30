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Korona virüsü uyarısı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 30.01.2020 12:42 | Son Güncelleme

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof.

Korona virüsü uyarısı

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Celal Ayaz, dünya gündemini meşgul eden ve ilk kez Çin’in Wuhan şehrinde ortaya çıkan korona virüse bağlı zatürre şeklinde ortaya çıkan salgın hastalık ile ilgili uyarılarda bulundu.
SANKO Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı da olan Prof. Dr. Ayaz, "Koronavirüslerin bazıları soğuk algınlığı şeklinde daha az şiddetli olan hastalıkların oluşmasına sebep olurken, bir kısmı ise MERS ve SARS gibi daha şiddetli hastalıkların oluşmasına sebep olmaktadır” dedi. Prof. Dr. Ayaz, Çinli yetkililerce SARS-CoV, MERS-CoV, influenza, kuş gribi, adenovirüs ve yaygın solunum yolu ile bulaşan diğer patojenlerin taraması sonucunda, mevcut hastalığın sebebinin bu patojenlerle olmadığının tespit edildiğini belirtti. Prof. Dr. Ayaz, coronavirüslerin bazılarının kolayca kişiden kişiye bulaşırken, diğerlerinin ise bulaşmadığına dikkat çekerek, “Yeni Coronavirusler daha önceki yıllarda karşılaştığımız SARS ve MERS gibi, farklı etkenlerle karşımıza çıkmıştır. Elde edilen veriler arttıkça daha fazla sayıda coronavirüs tanımlanması olası gözükmektedir” ifadelerini kullandı.
SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’ndan Dr. Öğr. Üyesi Hadiye Demirbakan ise insanda ilk kez tanımlanan bu yeni virüse geçici olarak ‘2019-nCoV’ adı verildiğini anımsatarak, Çin dışında Tayland, Japonya, Güney Kore, Avusturalya, Singapur, Nepal, Malezya, Fransa ve ABD gibi ülkelerde de enfeksiyona neden olduğuna vurgu yaptı.

"Yüksek ateş öksürük ve nefes darlığı
SANKO Üniversitesi Hastanesi Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı da olan Dr. Öğr. Üyesi Demirbakan, Çin dışında görülen ülkelerdeki olguların ya Wuhan şehrine yolculuk edenlerde ya da bu kişilerle yakın teması olanlarda tespit edildiğinin altını çizdi. Dr. Öğr. Üyesi Demirbakan, olgu sayısının günden güne arttığının altını çizerek, “2019-nCoV ile meydana gelen enfeksiyonun kuluçka süresi 2-14 gündür ve yüksek ateş, öksürük, nefes darlığı şeklinde belirtiler gösterir” şeklinde konuştu. Tedavisi veya koruyucu aşısı bulunmadığı için, enfeksiyon şüphesi olanlara destekleyici tedavi uygulandığını anlatan Dr. Öğr. Üyesi Demirbakan, “Tanı moleküler mikrobiyolojik yöntemlerle konmakta, olası vak’alarda hasta bilgileriyle solunum sistemi örnekleri erken tanı ve tedavisi açısından önem taşımaktadır. Tanı için ayrıca son 14 günde bu ülkelere seyahat ya da bu tip hastayla temas önemli bir veridir” ifadelerine yer verdi.

"Hastalıktan korunmak için yapılması gerekenleri
Dr. Öğr. Üyesi Demirbakan, Dünya Sağlık Örgütü’nün, genel halk için çeşitli hastalıklara maruz kalmayı ve bulaşmayı azaltmaya yönelik standart önerilerinin bu virüsle ilişkili enfeksiyonları önlemek için de geçerli olduğunu kaydederek, bu standartları şöyle sıraladı:
"Alkol bazlı el ovma veya sabun ve su kullanarak elleri sık sık temizleyin. Öksürürken, hapşırırken ağzınızı ve burnunuzu bükülmüş dirsek veya herhangi bir doku (peçete, mendil vs.) ile kapatın, dokuyu derhal atın ve ellerinizi yıkayın. Ateş ve öksürüğü olanlarla yakın temastan kaçının. Ateş, öksürük ve nefes almada zorluk yaşıyorsanız erken tıbbi yardım alın ve önceki seyahat geçmişinizi sağlık uzmanınızla paylaşın. Halen yeni coronavirüs vak’alarının yaşandığı bölgelerde canlı pazarları ziyaret ederken, canlı hayvanlarla ve hayvanlarla temas eden yüzeylerle doğrudan korumasız olarak temastan kaçının. Çiğ veya az pişmiş hayvansal ürünlerin tüketiminden kaçının."

Korona virüsü uyarısı

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