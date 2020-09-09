Korona virüsü yendi, hastalığın tetiklediği solunum yetmezlğinden vefat etti

Kütahya’nın Emet ilçesinde Korona virüs (Covid-19) hastalığına yakalandıktan sonra gördüğü tedaviyle testleri negatife dönen ve 23 gündür yoğun bakımda tedavi gören Ayşe Beydilli, Korona virüsün tetiklediği solunum yetmezliğinden dolayı hayatını kaybetti.

Eşinin Korona virüs hastalığını yendiğini, testlerinin negatif çıktığını, ancak hastalığın teiklediği nefes darlığını atlatamadığını belirten Mehmet Ali Beydilli, ’’45 yıllık hayat arkadaşımı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyim. 1950 doğumlu olan eşim, Korona virüs (Covid-19) tedavisini 31 Ağustos’ ta tamamladı ve sonuçları negatif çıktı. Ancak bu virüs diğer rahatsızlıkları tetikledi. 23 gün yoğun bakım servisleri önlerinde hayırlı haberler bekledik. Eşimi solunum ve kalp yetmezliğinden kaybettik. Çok üzgünüm. Rabbim rahmet eylesin. Halkımızı salgın konusunda duyarlı olmaya davet ediyorum. Sakın bize gelmez demeyin. Tedbirlerimizi alalım, kurallara uyalım. Korona virüs vücuttaki diğer hastalıklarıda tetikleyebiliyor. Bunu biz yaşadık. Önemli olan tedbirlere çok sıkı uyup bu hastalığa hiç yakalanmamak. Sonra çok geç olabilir” dedi.

