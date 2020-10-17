YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Isparta
  4. Korona virüsü yenen 76 yaşındaki muhtardan önemli uyarı

Korona virüsü yenen 76 yaşındaki muhtardan önemli uyarı

ISPARTA HABERLERİ  | 17.10.2020 12:33 | Son Güncelleme

Isparta’da korona virüsü yenen 76 yaşındaki Kurtuluş Mahallesi Muhtarı Fevzi Boşgelmez, vatandaşları maske konusunda uyardı.

Korona virüsü yenen 76 yaşındaki muhtardan önemli uyarı

Isparta’da korona virüsü yenen 76 yaşındaki Kurtuluş Mahallesi Muhtarı Fevzi Boşgelmez, vatandaşları maske konusunda uyardı. Boşgelmez, “Maskeyi doğru kullanırsak bu hastalıkla mücadelede başarılı oluruz” dedi.
Kurtuluş Mahallesi Muhtarı Fevzi Boşgelmez, yaklaşık bir ay önce öksürük şikayetiyle gittiği hastanede korona virüse (Covid-19) yakalandığını öğrendi. Evde 10 gün karantina süreci geçiren Boşgelmez, tedavisinin tamamlanmasının ardından şikayetlerinin devam etmesi üzerine hastaneye yatırıldı. 6 gün hastanede kalan Boşgelmez’in testi negatife dönünce taburcu edildi. Boşgelmez, hastane sonrası evde de bir haftalık istirahatin ardından tekrar muhtarlıktaki görevinin başına döndü.

“Şikayetlerim devam edince hastanede yattım”
Korona virüse yakalanma sürecini anlatan muhtar Fevzi Boşgelmez, bir ay önce bir pazar günü sabaha karşı öksürmeye başladığını ve bu durumun ertesi günü akşamına kadar devam ettiğini söyledi. Motosiklet kullandığı için üşütmüş olabileceğini düşündüğünü ve hastanenin göğüs polikliniğine başvurduğunu ifade eden Boşgelmez, “Göğüs filmi çektiler ve test aldılar. Covid-19 testim pozitif çıktı. İlaç vererek 10 gün süreyle evde kalmamı istediler. 10 günün sonunda devam eden şikayetlerim vardı. Beni 6 gün kadar hastanede yatırdılar. Sonra tekrar test aldılar, testim negatif çıktı. Hastane çıkışı bir haftadan fazla da evde tedavi oldum. Gerçi bunun tedavisi yok, tedavisi evde beklemek” dedi.

“Maskeye riayet edilirse bu hastalık azalır”
Korona virüs salgınına nereden yakalandığını bilmediğini ancak bazı hataları olduğunu dile getiren Boşgelmez, “Yürüyüş yaparken, bunaldığım zamanlarda maskeyi burnumdan indiriyorum. En büyük hatam o oldu. Belki camiye gittiğimde de olmuş olabilir. Maskeyi indirdiğim zaman gelen gidenden de bulaşmış olabileceğini tahmin ediyorum. Vatandaşlardan maskeyi kesinlikle burunlarının üstünde tutmalarını rica ediyorum. Maskeyi sürekli ve doğru takarlarsa bu hastalık bulaşmaz. Laf olsun diye takılırsa bu maskenin hiç faydası olmaz. Ancak bu konuda dikkat edilmiyor. Kimisi maskeyi koluna takıyor. Maskeye riayet edilirse bu hastalık azalır ve mücadelede başarılı olunur” diye konuştu.

Korona virüsü yenen 76 yaşındaki muhtardan önemli uyarı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Annesi bile onu tanıyamıyor! Mutant adam görenleri hayrete düşürüyor Annesi bile onu tanıyamıyor! Mutant adam görenleri hayrete düşürüyor
Göl manzaralı kayak keyfi! Gören hayran kalıyorGöl manzaralı kayak keyfi! Gören hayran kalıyor
En Çok Okunan Yerel Haberler
Metruk bina yıkım rekoru Kartal’ın
Metruk bina yıkım rekoru Kartal’ın
Bursa'da otomobilde tarihi sikkeler ele geçirildi
Bursa'da otomobilde tarihi sikkeler ele geçirildi
Kayserispor’da 5 eksik var
Kayserispor’da 5 eksik var
Otomobiller şerit değiştirirken çarpıştı
Otomobiller şerit değiştirirken çarpıştı
Yenişehir’de 20 ton narenciye dağıtıldı
Yenişehir’de 20 ton narenciye dağıtıldı
Tarsus’ta ADEM için çalışmalar başladı
Tarsus’ta ADEM için çalışmalar başladı

Isparta Namaz Vakitleri 17 Ekim Cumartesi

İmsak
05:41
Sabah
07:01
Öğle
12:48
İkindi
15:55
Akşam
18:25
Yatsı
19:40

Isparta Nöbetçi Eczaneler17 Ekim Cumartesi

Deva Eczanesi
Merkez
Örmeci Eczanesi
Merkez
Yeni Eczanesi
Merkez
Candemir Eczanesi
Egirdir
İhsan Eczanesi
Gelendost
Demir Eczanesi
Keciborlu
Heybelioğlu Eczanesi
Senirkent
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Isparta’da kaçak cep telefonu ve elektronik eşya operasyonu
Isparta’da kaçak cep telefonu ve elektronik eşya operasyonu
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Yumurta Çiftliği Yandı, 60 Bin Tavuk Telef Oldu
Yumurta Çiftliği Yandı, 60 Bin Tavuk Telef Oldu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.