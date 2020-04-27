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Korona virüsü yenen Prof. Dr. Çobanoğlu görevine başladı

VAN HABERLERİ  | 27.04.2020 10:29 | Son Güncelleme

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof.

Korona virüsü yenen Prof. Dr. Çobanoğlu görevine başladı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ufuk Çobanoğlu, yakalandığı korona virüs hastalığını yenerek sağlığına kavuştu.
Korona virüsle mücadelede ön safta yer alan doktorlardan Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ufuk Çobanoğlu, bir aylık tedavinin ardından hastalığı yenerek iyileşti. Prof. Dr. Çobanoğlu, sağlık çalışanları ordusuna koronayı yenmiş bir göğüs cerrahı olarak daha güç katacağı inancıyla görevine tekrar başladığını ifade ederek, “Bu süreçte hem halkımıza hem sağlık çalışanlarımıza moral ve güç vereceği düşüncesi ve bu hastalığa yenik düşmemem gerektiği inancı iyileşmeme büyük katkıda bulunmuştur. Hastalığım sürecinde ilgilerini esirgemeyen ve bizzat arayarak tüm imkânların şifa bulmam için seferber edildiğini söyleyen Van Valimiz Mehmet Emin Bilmez’e, tedavi sürecimi yakından takip ederek her aşamasında beni cesaretlendiren Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli’ye, her türlü tıbbi imkânı seferber eden hastanemiz başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Ümit Haluk İliklerden’e, tanı ve tedavi sürecimi engin bilgi ve tecrübeleri ile yürüten Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ali İrfan Baran’a, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Selami Ekin’e, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Selvi Aşker’e, Dr. Hanifi Yıldız’a, Doç. Dr. Aysel Sünnetçioğlu’na, Doç. Dr. Ahmet Arısoy’a, hasta sağlığını kendi sağlıklarından daha çok önemseyerek büyük bir özveri ile çalışmakta olan Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezinin tüm sağlık çalışanlarına ve bu süreçte dua ve desteklerini esirgemeyen öğretim üyesi arkadaşlarıma içtenlikle teşekkür ederim.
Tüm hastalarımıza acil şifalar ve sağlık çalışanlarımıza kolaylıklar dilerim” diye konuştu.

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