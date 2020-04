Korona virüsün arıcılığa etkisi

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını az da olsa Türk arıcısını olumsuz etkilerken, Türkiye Arıcılar Birliği (TAB) Başkanı Ziya Şahin, özellikle 65 yaş üstü arıcıların şehirler arası ulaşımda İl Pandemi Kurullarınca Cumhurbaşkanlığı genelgesinin zaman zaman yanlış değerlendirmelerde bulunduğunu açıkladı.

Şahin “Ülkemiz ciddi bir imtihandan geçmektedir. Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs ile mücadele kapsamında Devletimizin her organı azami bir gayret içerisinde mücadele etmektedir. Arıcılık sektörü olarak, Devletimizin almış olduğu tüm tedbirlere arıcılarımız hassasiyetle yaklaşmaktadır. Bunu öncelikle belirtmek isterim. Her koşulda ve durumda bizler önce insan sağlığı diyerek adım atıyoruz” dedi.

“72 bin arıcıdan 10 bin 702’si 65 yaş üstü”

Arıcılık Sektörünün içinde bulunduğu durumu değerlendiren TAB Genel Başkanı Şahin, “Arıcılık 9-10 ay bilfiil uğraşılması gereken bir üretim faaliyetidir. İçinde olduğumuz aylar, mevsim itibariyle arı bakımının yapıldığı ve ürün hasat etme öncesinde güçlü popülasyon oluşturma açısından en önemli dönemdir. Süreci bir göz önüne alalım. 22 Mart Pazar günü 65 yaş ve üzeri arıcılarımıza sokağa çıkma yasağı getirildi. Bu bağlamda 23 Mart pazartesi günü valiliklere müracaat etmeleri konusunda alt yapı çalışması hazırladık ve İl Birliklerimize gönderdik. Aynı gün 15 ilimizde izin alındı, ertesi gün çeşitli illerimizde iptal edilme durumları yaşansa da, takip eden günlerde yoğun geçen bir hafta içerisinde birçok ilimizde arıcılarımızın haftada 1-2 gün arılıklara gidebilmesi hususunda valilikler karar aldılar. TAB’a üye aktif 66 bin, toplam 72 bin arıcımız içerisinden 10 bin 702 arıcımızın 65 yaş ve üzeri olması düşünüldüğünde ciddi bir yol almış olduk. Tabi bu süreçte Tarım ve Orman Bakanlığımız ile devamlı görüşmeler içerisinde bulunduk ve sektörün içinde bulunduğu durumu rapor ettik. Bu doğrultuda;

65 yaş ve üzeri arıcıların, arı bakımları için seyahat izni çıkartılması, 65 yaş ve üzeri arıcıların arı nakli yaparken; konaklama ve sevk ile ilgili yasal izinleri alma noktasında, ailesinden bir kişi ile işletmesi adına İl Müdürlüklerinde işlem yaptırabilmesi, 65 yaş üstü arıcılarımızın sorunlarının giderilmesi hususunda İl/İlçe Müdürlüklerimizden destek olunması” şeklinde taleplerimizi iglili makamlara ilettik. İçişleri Bakanlığı ile görüşülerek çözüme kavuşturulduğu için, tarımsal iş gücünün ve üretimin durmaması yönünde arıcılarımızın mobilizasyonu konusunda Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli ve Hayvancılık Genel Müdürümüz Sayın Zekeriyya Erdurmuş’a, arıcılarımız adına teşekkür etmek istiyorum. Meskun mahal dışında dağlık ve ovalık arazilerde arıcılık yapıldığı göz önüne alındığında; arıcıların, halka açık alanlarda bulunmadan ülke ekonomisine katma değer sağlayan ve doğal sağlık kaynağı olan ürünleri üretmeleri, ülke olarak bu zorlu süreç içerisinde üretime daha çok sarılmaları hususunda Bakanlığımızın desteklerini her zaman hissetmekteyiz” dedi.

“Genelgede zaman zaman fikir ayrılıkları yaşanıyor”

İlgili bakanlıkların genelgelerine rağmen zaman zaman sıkıntıların yaşandığını belirten Şahin, “Sektörde karmaşalar görülmekte, yer yer taşrada ilgili genelgelerde bilinmezlikler ve fikir ayrılıkları yaşanmaktadır. Cumhurbaşkanımızın 3 Nisan akşamı yapmış olduğu basın açıklamasında belirttiği talimatlarının üzerine, İçişleri Bakanlığının şehir giriş-çıkış tedbirleri ve yaş sınırlaması hakkında genelgesi yayınlanmıştır. İlgili genelge f-maddesi uyarınca; “Yukarıda sayılanlar dışında yer almakla birlikte, valiler başkanlığında ilgili meslek kuruluşları (ticaret ve/veya sanayi, esnaf ve ziraat odaları vb.) temsilcilerinin de katılımıyla toplanan ‘İl Pandemi Kurulları’nın önerileri doğrultusunda illerin özel durumları göz önünde tutularak İl Umumi Hıfzıssıhha Kurallarınca alınacak karar ile kapsama alınacak diğer faaliyetlere özgülenmiş olanlar, valilik-kaymakamlık tarafından düzenlenecek “Seyahat İzin Belgesi” ile giriş/çıkış yapabilecektir” denilmekte. Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda valilikler bünyesinde kurulan “İl İdare Kurulu ve İl Pandemi Kurulu” kararları gereği, özellikle 31 İlimizde (30 Büyükşehir ve Zonguldak) yol ve yöntemler bu kurullardan çıkan sonuçlara göre belirlenmektedir. Diğer illerimizde de aynı şekilde kurullar doğrultusunda iş ve işlemler şekillenmektedir. Tarım İl Müdürlüklerimiz kurul içerisinde yer almaktadır. İllerin aldığı kararlar gereği, arılarıyla birlikte gidilen ilde 15 gün konaklama gerekliliği vardır. İl içi hareketlerde, arılık güzergahının net olarak belirtilmesi ve güzergaha uyulması gerekmektedir. İller arası geçişler Valilikler nezdinde, ilçeler arası geçişler Kaymakamlıklar nezdinde planlanmaktadır. Tebliğde yer alan ‘sağlık kontrolünden geçmelidir’ ifadesi, kişinin hastaneden alacağı detaylı sağlık kontrol raporunu ifade etmemektedir. (Çıkış İlinde/İlçesinde seyahat edecek kişiler ve taşıyacak şoför dahil, İl/İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Toplum Sağlığı Merkezlerinin uygun gördüğü sağlık tesisinde/alanında sağlık kontrolünden geçecektir. Sorun tespit edilmeyenlere seyahat onayı Valiliklerin düzenleyeceği belge üzerinden verilecektir.) İl/İlçe Müdürlüklerince sevk belgeleriyle birlikte “Seyahat İzin Belgeleri” düzenlenmektedir. Buradan net olarak görüldüğü üzere İçişleri Bakanlığımızın önceki genelgeleri ve son yayınlanan genelge kapsamında üretim sektörü olan arıcılık alanında engeller aşılmaktadır.

Birçok İl Birliğimiz Valiliklere yaptığı girişimler neticesinde belirsizlikleri gidermiş, sorunları aşmış durumdadır” dedi.

“Bu zor süreci birlikte aşacağız”

Ülkemizin yüzde 70-75’i gezginci arıcıdır ve bu süreçte en çok arı nakli yapmayı planlayan arıcılarımızı etkilemektedir. İl Birliklerimiz bu süreçte özveri ile çalışmaktadır. Arıcılarımızın önü açılmakta ve valilikler nezdinde girişimler ile çözülmektedir. İl-İlçe Müdürlüklerimiz ile İl Birliklerimiz temas halindedir. Münferit sorunlar elbette görülecektir. Ama önemli olan bu sorunları aşmaktır ve Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği, 80 İl Birliği, 72 bin arıcısı ile kocaman bir ailedir. Bu günleri de birlikte geride bırakacağız. Hem İl Birliklerimiz hem de Merkez Birliğimiz tüm arıcılarımızın sorunları gidermek için gayret içerisindedir” dedi.