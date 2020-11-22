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Korona virüsün meslek hastalığı sayılması, TBMM Sağlık Komisyonu’nda kabul edildi

ERZURUM HABERLERİ  | 22.11.2020 10:58 | Son Güncelleme

Sağlık Hak Sen Sendikası Şube Başkanı ve Haksen Konfederasyonu Erzurum İl Başkanı İlim Gödekmerdan, aylardır verdikleri mücadele neticesinde önemli bir adım atılarak, korona virüsün meslek hastalığı sayılmasının Meclis Sağlık Komisyonu tarafından kabul edildiğini duyurdu.Başkan Gödekmerdan, "Aylardır Mecliste grubu bulunan partilerle görüşmelerimiz, şube/temsilciliklerimizin illerindeki siyasi partileri ziyaretleri, milletvekillerine gönderdikleri mailler ve görüşmeleri neticesinde Covid-19’un meslek hastalığı sayılması yönünde önemli bir adım atıldı.

Korona virüsün meslek hastalığı sayılması, TBMM Sağlık Komisyonu’nda kabul edildi

Sağlık Hak Sen Sendikası Şube Başkanı ve Haksen Konfederasyonu Erzurum İl Başkanı İlim Gödekmerdan, aylardır verdikleri mücadele neticesinde önemli bir adım atılarak, korona virüsün meslek hastalığı sayılmasının Meclis Sağlık Komisyonu tarafından kabul edildiğini duyurdu.
Başkan Gödekmerdan, "Aylardır Mecliste grubu bulunan partilerle görüşmelerimiz, şube/temsilciliklerimizin illerindeki siyasi partileri ziyaretleri, milletvekillerine gönderdikleri mailler ve görüşmeleri neticesinde Covid-19’un meslek hastalığı sayılması yönünde önemli bir adım atıldı. Meclis Sağlık Komisyonu’nda tüm partilerin temsilcilerinin ortak görüşüyle Covid-19’un sağlık emekçileri için meslek hastalığı sayılması kabul edildi. Komisyon Başkanı Recep Akdağ, ortak yasa teklifi hazırlamak için parti yöneticileri ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile görüşecekler” dedi.
Gödekmerdan, “Covid-19’un sağlık çalışanları için meslek hastalığı olarak kabul edilmesi, sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının buttun sorunlarının çözülmesi ve taleplerinin karşılık bulması için mücadelemiz devam edecek. Sağlık Komisyonu’nda onaylanan yasa teklifinin biran önce, geçmiş dönemde yaşamını yitiren ve efekte olan sağlık çalışanları ile tüm sağlık ve sosyal hizmet alanındaki çalışanları da kapsayacak şekilde yasalaşması için sürecin takipçisi olacağız" şeklinde konuştu.

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