Korona virüsünden basit tedbirlerle korunabilirsiniz

Dünyaya yayılan korona virüs salgını, gün geçtikçe ülkemizde ve diğer ülkelerde yayılmaya devam ediyor. Hastalık basit soğuk algınlığı belirtileriyle başlasa da, risk grubunda olan kişilerde ölüme varan sonuçlara yol açabiliyor.

Korona virüsün bulaşma ihtimali kolay olsa da, hastalıktan korunmak da basit önlemlerle mümkün. Özel Hayat Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Fulya Gürkan, korona virüsün bulaştıktan sonra 14 güne kadar hiçbir belirti göstermeyebileceğini, risk grubunda olmayan, genç kişilerde ise soğuk algınlığı şeklinde belirtiler görülebileceğini söyleyerek, kişisel hijyen kurallarına dikkat edip bu salgından korunmanın mümkün olduğunu dile getirdi.

Korona virüsün hafif kırıklık, buruntu akıntısı ve boğaz ağrısı şeklinde belirtileri olabileceğine değinen Uzm. Dr. Fulya Gürkan, bazı kişilerde bu belirtilere ateş ve öksürük eklenebileceğini söyledi. Uzm. Dr. Gürkan, “Virüse yakalanan kişinin bağışıklık sistemi zayıfsa, kişi 65 yaş ve üzerindeyse, akciğer, kalp, şeker veya kanser hastalığı varsa, bu kişilerde hastalık zatürreye kadar ilerleyebilir hatta yoğun bakım gereksinimlerine ve ölümlere neden olabilir” dedi.

“Hijyen kurallarına dikkat edin”

Virüsten korunmak için kalabalık yerlere girilmemesini ve hijyen kurallarına çok dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Uzm. Dr. Gürkan, “Eğer kalabalık ortamlara ya da kapalı yerlere girmenizi gerektiren durumlar varsa mutlaka maske takmanız gerekiyor. Basit maskeler bunun için yeterli olacaktır. Bunun dışında sabunla 20 saniye ellerimizin yıkanması veya dezenfektanlarla ellerimizin temizlenmesi çok önemli. Ellerimiz steril değilken kesinlik yüzümüze, ağzımıza, burnumuza ve gözümüze dokunmamalıyız. Salgına yakalanmamak için asansör yerine merdiven kullanmak, evden dışarı çıkmamak, kalabalık ortamlara girmemek, dengeli ve sağlıklı beslenmek, düzenli uyumak, sigara ve nargile tüketmemek çok önemli. Dışarıdan eve geldikten sonra kıyafetlerimizin çıkartılması ve bunları en az 60 derecede yıkamak da virüsün ölmesine imkan tanıyacaktır” diye konuştu.

Uzm. Dr. Fulya Gürkan, hastalık belirtisi olan kişilerin, 14 gün zarfında yurtdışından gelen kişilerin veya yurtdışından gelen bir kişiyle teması olan bireylerin virüs belirtilerinden şüphelenmesi halinde bir sağlık kuruluşuna başvurmaları gerektiğini sözlerine ekledi.

