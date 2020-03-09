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Korona virüsünden korunmada hijyenin önemi

SAMSUN HABERLERİ  | 09.03.2020 15:33 | Son Güncelleme

Acil Servis Hekimi Dr.

Korona virüsünden korunmada hijyenin önemi

Acil Servis Hekimi Dr. Ahmet Muhlis Korur, dünya genelinde can kayıplarına yol açan korona virüsünden korunmada hijyenin çok önemli olduğunu söyledi.
Korona virüsü dünya genelinde bulaşmaya devam ediyor. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen gün artış gösteriyor. Havadan damlacık yoluyla solunum sistemine insandan insana bulaşabilen korona virüsü, akciğer enfeksiyonlarına ve tedavi edilmediğinde ağır akut solunum yetersizliği sendromuna neden olarak ölümlere sebep oluyor.
Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri doktorlarından Başhekim/Acil Servis Hekimi Dr. Ahmet Muhlis Korur, korona virüsü ve korunma yolları hakkında bilgi verdi. Dr. Ahmet Muhlis Korur, "Korona virüsü; solunum yolu enfeksiyonu yapan bir virüstür. Öksürme veya hapşırmayla ellerin ağız, burun veya göze götürülmesiyle bulaşır. Ateş, öksürük ve solunum sıkıntısı belirtileri arasındadır. Kuluçka süresi 2 ile 14 gündür. Virüsün geçişini takiben 3 ile 14 gün içinde öksürük ve ateş gibi genel grip şikayetleri gibi ortaya çıkar. Hastalığın tanısı, solunum yolu salgılarından alınan örneklerle konulmaktadır. Hastalığa yakalanan kişilerin tedavisinde özellikli bir yöntem henüz keşfedilmiş olmasa da özellikle hijyen kurallarına çok dikkat edilmesi gerekmektedir" dedi.

Korunma yolları
Korona virüsünden korunma yollarına değinen Dr. Korur, "Öksürürken veya hapşırırken ağız veya burun kapatılmalı, mendil yoksa dirseğin iç kısmı kullanılmalıdır. Olabildiğince kalabalık ortamlardan uzak durulmalıdır. Tokalaşma ve sarılmadan kaçınılmalıdır. Kirli ellerle ağız, burun ve gözlere dokunulmamalıdır. El hijyenine önem verilmelidir. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve bol su ile yıkanmalıdır. Sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol içerikli el antiseptiği kullanılmalıdır. Sınıflar ve işleri başta olmak üzere kapalı alanlar sık sık havalandırılmalıdır. Bağışıklık sistemi için dengeli ve sağlıklı beslenilmelidir, gıdalar iyice yıkanmalıdır" diye konuştu.

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