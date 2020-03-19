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Korona virüsüne karşı Fırat Üniversitesi Hastanesi dezenfekte edildi

ELAZIĞ HABERLERİ  | 19.03.2020 09:37 | Son Güncelleme

Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ’da da korona virüsüne karşı alınan tedbirler kapsamında Fırat Üniversitesi Hastanesi’nde ilaçlama ve dezenfekte işlemi yapıldı.Çin’de ortaya çıkan Dünyaya yayılan son olarak Türkiye’de 2 hastanın hayatını kaybetmesine neden olan korona virüsü ile ilgili tedbirler arttırılarak devam ediyor.

Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ’da da korona virüsüne karşı alınan tedbirler kapsamında Fırat Üniversitesi Hastanesi’nde ilaçlama ve dezenfekte işlemi yapıldı.
Çin’de ortaya çıkan Dünyaya yayılan son olarak Türkiye’de 2 hastanın hayatını kaybetmesine neden olan korona virüsü ile ilgili tedbirler arttırılarak devam ediyor. Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ’da da dezenfekte ve ilaçlama çalışmaları aralıksız sürüyor. Her gün toplu taşıma araçları ve kullanım alanlarının ilaçlandığı kentte, Elazığ Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü koordinesinde çalışmalar sürüyor.
Bir çok nokta olduğu gibi vatandaşların yoğun olarak gittiği Fırat Üniversitesi Hastanesi de de dezenfekte ve ilaçlama çalışması yapıldı. Poliklinikler başta olmak üzere toplu kullanım alanlarının belirli aralıklarla dezenfekte işleminin süreceği belirtildi.

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