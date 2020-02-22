Korona virüsüne zeytinyağı sabunu

Edremit Belediyesi, dünyanın gündeminde olan korona virüs salgınına dikkat çekmek, vatandaşların her türlü virüslerden korunması ve dikkat çekmek amacıyla olağan muhtarlar toplantısında kolonya ve zeytinyağlı sabun dağıttı.

Edremit Belediyesi tarafından olağan muhtarlar toplantısında Özel Kalem Müdürlüğü tarafından hastalıkların ve salgınların önüne geçilebilmesi adına mesaj verebilmek amacıyla farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.

Kolonyanın en kolay ulaşılan dezenfektan olması, zeytinyağlı sabunlarında hijyen için etkili ürünlerden olması nedeniyle uzmanların ellerini sabunla yıkaması ve kolonya kullanılması yönünde tavsiyelerde bulunuldu.

Edremit Belediyesi Sözcüsü ve Özel Kalem Müdürü Tayfun Canlı, “Belediye Başkanımız Selman Hasan Arslan öncülüğünde vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet edebilmek için çalışıyoruz. Ancak belediyecilik sadece çöp toplayıp, yol yapmak değil, halkımızı yakından ilgilendiren konularda da bilgilendirmek, yanlarında olmak gündemdeki konulara değinmektir. Tüm dünyada etkili olan korona virüse karşı bilim adamları dezenfekte ve hijyenin çok önemli olduğunu vurguluyor. Bizler de bu konuya dikkat çekmek, farkındalık yaratmak için bir araya geldik. Vatandaşlarımıza Balıkesir’in meşhur zeytin kolonyası, zeytinyağlı sabunlar ve bilgilendirici broşürler dağıtıyoruz” dedi.

