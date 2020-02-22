YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Korona virüsüne zeytinyağı sabunu

Korona virüsüne zeytinyağı sabunu

BALIKESİR HABERLERİ  | 22.02.2020 01:28 | Son Güncelleme

Edremit Belediyesi, dünyanın gündeminde olan korona virüs salgınına dikkat çekmek, vatandaşların her türlü virüslerden korunması ve dikkat çekmek amacıyla olağan muhtarlar toplantısında kolonya ve zeytinyağlı sabun dağıttı.Edremit Belediyesi tarafından olağan muhtarlar toplantısında Özel Kalem Müdürlüğü tarafından hastalıkların ve salgınların önüne geçilebilmesi adına mesaj verebilmek amacıyla farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.Kolonyanın en kolay ulaşılan dezenfektan olması, zeytinyağlı sabunlarında hijyen için etkili ürünlerden olması nedeniyle uzmanların ellerini sabunla yıkaması ve kolonya kullanılması yönünde tavsiyelerde bulunuldu.Edremit Belediyesi Sözcüsü ve Özel Kalem Müdürü Tayfun Canlı, “Belediye Başkanımız Selman Hasan Arslan öncülüğünde vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet edebilmek için çalışıyoruz.

Edremit Belediyesi, dünyanın gündeminde olan korona virüs salgınına dikkat çekmek, vatandaşların her türlü virüslerden korunması ve dikkat çekmek amacıyla olağan muhtarlar toplantısında kolonya ve zeytinyağlı sabun dağıttı.
Edremit Belediyesi tarafından olağan muhtarlar toplantısında Özel Kalem Müdürlüğü tarafından hastalıkların ve salgınların önüne geçilebilmesi adına mesaj verebilmek amacıyla farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.
Kolonyanın en kolay ulaşılan dezenfektan olması, zeytinyağlı sabunlarında hijyen için etkili ürünlerden olması nedeniyle uzmanların ellerini sabunla yıkaması ve kolonya kullanılması yönünde tavsiyelerde bulunuldu.
Edremit Belediyesi Sözcüsü ve Özel Kalem Müdürü Tayfun Canlı, “Belediye Başkanımız Selman Hasan Arslan öncülüğünde vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet edebilmek için çalışıyoruz. Ancak belediyecilik sadece çöp toplayıp, yol yapmak değil, halkımızı yakından ilgilendiren konularda da bilgilendirmek, yanlarında olmak gündemdeki konulara değinmektir. Tüm dünyada etkili olan korona virüse karşı bilim adamları dezenfekte ve hijyenin çok önemli olduğunu vurguluyor. Bizler de bu konuya dikkat çekmek, farkındalık yaratmak için bir araya geldik. Vatandaşlarımıza Balıkesir’in meşhur zeytin kolonyası, zeytinyağlı sabunlar ve bilgilendirici broşürler dağıtıyoruz” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Arkeoloji öğrencisi ormanda buldu! Koruma altına alındıArkeoloji öğrencisi ormanda buldu! Koruma altına alındı
Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Balıkesir’de gönüllü itfaiyeciler çoğalıyor

Balıkesir’de gönüllü itfaiyeciler çoğalıyor

Konya’da seyir halindeki otomobil yandı

Konya’da seyir halindeki otomobil yandı

Konya’da 9 evden hırsızlık yapan 4 şüpheli tutuklandı

Konya’da 9 evden hırsızlık yapan 4 şüpheli tutuklandı

Başkan Doğan’dan esnaf ziyareti

Başkan Doğan’dan esnaf ziyareti

Arda Kardeşler’in Kayserispor ve Konyaspor Karnesi

Arda Kardeşler’in Kayserispor ve Konyaspor Karnesi

Gümüşhane'de mahkumlara uyuşturucu temin ettiği öne sürülen gardiyan tutuklandı

Gümüşhane'de mahkumlara uyuşturucu temin ettiği öne sürülen gardiyan tutuklandı

Balıkesir Namaz Vakitleri 22 Şubat Cumartesi

İmsak
06:23
Sabah
07:46
Öğle
13:27
İkindi
16:28
Akşam
18:58
Yatsı
20:16

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler22 Şubat Cumartesi

Ihlamur Eczanesi
Merkez
İlkay Eczanesi
Merkez
İrem Eczanesi
Merkez
Aysun Eczanesi
Ayvalik
Gültekin Eczanesi
Ayvalik
Yeni Erol Eczanesi
Ayvalik
Elif Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Ayvalık tek yumruk olunca ihale ertelendi

Ayvalık tek yumruk olunca ihale ertelendi

Erdek’te çöpler toplanmıyor, sokaklar kokmaya başladı

Erdek’te çöpler toplanmıyor, sokaklar kokmaya başladı

Öğrencilere atkı ve bere dağıtıldı

Öğrencilere atkı ve bere dağıtıldı

Burhaniyeli genç 4 aydır süren hayatta kalma savaşını kaybetti

Burhaniyeli genç 4 aydır süren hayatta kalma savaşını kaybetti

Otobüslerde antibakteriyel temizlik

Otobüslerde antibakteriyel temizlik

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.