Korona virüsünü fırsata çevirmek isteyenlere fırsat verilmeyecek

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, korona virüsü bilgilendirme toplantısında ’’Dezenfektan ürünlerinin fiyatlarını artırmak suretiyle bu durumu fırsata çevirmek isteyenlere denetimlerimiz ile fırsat verilmeyecek. Bilecik’te şuana kadar karşılaşmadık ama esnafımızdan ilkeli davranmaya, aksi takdirde cezai müeyyidenin uygulanacağını bilmelerini istiyoruz" dedi.

Çin’de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 (korona virüs) salgınına karşı kentte yürütülen çalışmalar ve ilave alınacak tedbirleri değerlendirme toplantısı, Bilecik Valisi Bilal Şentürk başkanlığında gerçekleştirildi. İl Özel İdaresi Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Vali Şentürk’ün yanı sıra, Belediye Başkanı Semih Şahin, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, vali yardımcıları, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, oda başkanları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Yeni korona virüs hastalığı ve tedbirleri ile ilgili halkı bilgilendirme ve farkındalık oluşturma çalışmalarının değerlendirildiği ’’Yeni Korona Virüs Hastalığı Farkındalık İletişim Çalışmaları’’ konulu toplantıda, Bilecik genelinde alınan tedbirler, bugüne kadar yapılan çalışmalar ve bundan sonra yapılması gereken ilave planlamalar ele alındı.

"Türkiye’de herhangi bir can kaybının yaşanmadı"

Vali Şentürk, Cumhurbaşkanlığı başta olmak üzere İçişleri Bakanlığı ile tüm bakanlıkların ve ilgili birimlerin etkili önlemler alması sayesinde ülkede herhangi bir can kaybının yaşanmadığını anımsattı. Diğer ülkelere göre Türkiye’nin daha geç etkilendiğinin alınan tedbirlerin ne kadar doğru olduğunun bir göstergesi olduğunu vurgulayan Vali Şentürk, şöyle konuştu:

’’Tedbirlerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesinin, diğer ülkelerde can kayıplarını göz önünde bulundurduğumuz zaman ne kadar önemli olduğunu değerlendirebiliyoruz. Gezgin bir virüs olduğunu ve dışarıdan geldiğini hepimiz biliyoruz. Hem bireysel olarak hem de kurumsal olarak yapmamız gereken ve koordinasyona ihtiyaç duyulabilecek konularla ilgili değerlendirmeler yapacağız. Bu konu hepimizin can güvenliği açısından kritik önem taşıyan konu olması hasebiyle, getirilen sınırlamalarla insanların hayatında belki sıkıntılar olabilir ancak olağanüstü durumlar söz konusu olduğunda önce ’can’ diyoruz. Toplumumuzun can güvenliği açısından alınan kararların harfiyen ve titizlikle uygulanma zaruriyeti var. Bakanlığımızın göndermiş olduğu genelge doğrultusunda umuma açık özellikle eğlence ve dinlenme yerlerinin faaliyetlerinin durdurulmasına yönelik karar alındı. İnsanların bir arada bulunduracak aktivitelerin tatil edilmesi söz konusu. Bu konuda vatandaşlarımızdan anlayış bekliyoruz.’’

"Bu durumu fırsata çevirmek isteyenlere denetimlerimiz ile fırsat verilmeyecek"

Dezenfekte ürünlerini, fırsata dönüştürmek isteyen bazı işletmelerin uygulamalarıyla karşı karşıya kalındığını ancak büyük ölçüde aşıldığını ifade eden Vali Şentürk, ’’Dezenfektan ürünlerinin fiyatlarını artırmak suretiyle bu durumu fırsata çevirmek isteyenlere denetimlerimiz ile fırsat verilmeyecek. Bilecik’te şuana kadar karşılaşmadık ama esnafımızdan ilkeli davranmaya, aksi takdirde cezai müeyyidenin uygulanacağını bilmelerini istiyoruz’’ dedi.

"Sosyal medya üzerinden değişik spekülasyonlar oluyor, bunlara kesinlikle itibar etmeyiniz ve prim verilmemesini istiyoruz"

Vali Şentürk, son olarak Bileciklilere seslenerek, ’’Sosyal medya üzerinden değişik spekülasyonlar oluyor. Bunlara kesinlikle itibar etmeyiniz ve prim verilmemesini istiyoruz. Bu konuda başta Bilecik Valiliğinin web sitesi olmak üzere sağlık bakanlığının bilgilendirmelerine riayet edilmesini istiyoruz. Yanlış bilgilendirmelerle, yanlış davranışların söz konusu olabileceği için sosyal medya paylaşımlarına ve yanlış bilgilendirmelere itibar etmeyelim.’’ ifadesinde bulundu.

Konuşmanın ardıdnan İl Sağlık Müdür Yardımcısı Ahmet Tuğrul Zeytin, koronavirüsün belirtileri, bulaşma ve korunma yöntemleriyle ilgili bilgilendirme yaptı.