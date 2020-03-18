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Korona virüsünün 7 psikolojik etkisine dikkat

İSTANBUL HABERLERİ  | 18.03.2020 10:38 | Son Güncelleme

Yrd.

Korona virüsünün 7 psikolojik etkisine dikkat

Yrd. Doç. Dr. Rıdvan Üney, korona virüsünün kişide oluşturduğu psikolojik etkilere dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.
Psikiyatrist/Psikoterapist Yrd. Doç. Dr. Rıdvan Üney, “Bu hastalıkla mücadelenin iki olumlu sonucu oldu: Birinci sonuç, insanlar hijyen ve hastalıkla ilgili kurallara daha fazla uydu. İkinci sonuç, ülkeler olağanüstü tedbirler almaya başladı. Bütün bunlar hastalığın beklenenden daha az yayılmasını sağladı. Ancak olumsuz sonuç insanlar aşırı endişeli bir duruma geldi” dedi.

Dr. Üney, insan üzerindeki olumsuz etkileri şöyle sıraladı:
“1. İnsanlar; sosyal medyada doğru ya da yanlış tüm bilgilerden aşırı derecede etkilendi. Korku ve kaygı aşırı arttı.
2. Ülkelerin bu rakamları doğru açıklamadığı yönünde bilgiler fısıltıyla yayıldı. Ancak bütün ülkeler; hava alanı ve sınır kapılarında ateş ölçümü yaparak oldukça dikkatli davrandı.
3. Hastalıkla ilgili aşırı takip, sürekli olup bitenle ilgili endişeli insanlar arttı.
4. Çekik gözlü birçok insan suçlandı ve kötü muameleye maruz kaldı.
5. Hastalık endişesi taşıyan kişilerin ruh sağlığı olumsuz yönde etkilendi.
6. Herkes aşırı bir alarm durumuna geldi.
7. İnsanlar evden çıkamayacaklarını düşünerek marketlerden stok yapmaya başladı.”

Dr. Üney, “Hastalıktan psikolojik olarak etkilenmemek için; sadece güvenilir kaynaklar takip edilmeli, sosyal medyadan uzak durulmalı, önerilen tedbirler uygulanmalı ve devletlerin tedbirlerine daha fazla güvenilmelidir” şeklinde konuştu.

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