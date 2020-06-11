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Koronadan dolayı kapatılan 67 yıllık pazar tekrar açılıyor

BURSA HABERLERİ  | 11.06.2020 13:18 | Son Güncelleme

Bursa’nın Keles ilçesinde korona salgını sebebiyle kapatılan 67 yıllık pazar tekrar açılıyor.Dünyayı etkisi altına alan hastalık sebebiyle güvenlik tedbirlerini artıran belediye, halkın yoğun olduğu cuma pazarını kaldırmıştı.

Bursa’nın Keles ilçesinde korona salgını sebebiyle kapatılan 67 yıllık pazar tekrar açılıyor.
Dünyayı etkisi altına alan hastalık sebebiyle güvenlik tedbirlerini artıran belediye, halkın yoğun olduğu cuma pazarını kaldırmıştı. Güvenliği sağlamak ve tedbirli bir alışverişin sağlanması adına pazar yerini değiştiren ve giriş çıkışları sürekli kontrollü bir şekilde yapan belediye, normalleşme sürecine girince pazarı tekrar aynı yer ve günde açma kararı aldı. Cuma pazarı artık aynı gününde ve ilçe merkezinde bu cumadan itibaren kurulmaya başlanacak. Pazara maskesiz kimse alınmayacak.

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