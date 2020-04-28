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Koronadan ölen adamın son mesajı: "O kadar korumama rağmen yakalandım buna, lanet bir şey"

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 28.04.2020 17:43 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde korona virüsten dolayı yaşamını yitiren Engin Dağ’dan geriye gözü yaşlı ailesi ve lokanta dükkanı kaldı.

Koronadan ölen adamın son mesajı: "O kadar korumama rağmen yakalandım buna, lanet bir şey"

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde korona virüsten dolayı yaşamını yitiren Engin Dağ’dan geriye gözü yaşlı ailesi ve lokanta dükkanı kaldı. Ölmeden önce çektiği video ile vatandaşlara çağrıda bulunan Dağ, "O kadar kendimi kollamama rağmen yakalandım buna. Lanet bir şey" demişti.
Çerkezköy ilçesinde yaklaşık 1 ay önce yakalandığı korona virüsten dolayı yaşamını yitiren esnaf Engin Dağ’dan geriye bir lokanta dükkanı ve gözü yaşlı ailesi kaldı. Diğer 3 kardeşi ile lokanta dükkanı işletmeciliği yapan ve halk tarafından oldukça sevilen Dağ’dan geriye lokanta dükkanı ve gözü yaşlı ailesi kaldı. Esnaf olması sebebiyle çok geniş bir çevresi bulunan ve oldukça sevile Dağ, kardeşleriyle birlikte 2 lokantayı beraber işletti. Vatandaşlar tarafından oldukça sevilen Dağ, korona virüsün ülkemize gelmesinin ardından önlemlerini almasına rağmen yakın zamanda yapılan testte korona virüse yakalandığını duyurmuştu. Acılı haberi dostlarıyla paylaşan Dağ, ölmeden önce ise vatandaşlara çektiği video ile seslenerek, şu çağrıda bulunmuştu:
"Günaydın değerli dostlar. Ben korona virüs denen illete yakalandım. O kadar kendimi kollamama rağmen gözle görülmeyen lanet bir şet. Bu işin şakası yok. Lütfen herkes dikkat etsin, evinden çıkmasın. Allah düşmanıma vermesin. Gerçekten çok kötü bir şey. Ben kendimi o kadar kollamama rağmen buna yakalandım. Lütfen dikkat edin, çok kötü bir şey."

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